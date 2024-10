Les coprésidents du thème et des célébrités du Met Gala 2025 dévoilés ! | Gala du Met 2025, Anna Wintour, EG | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Les coprésidents thématiques et célèbres du Gala du Met 2025 ont été révélés !

L’année prochaine, l’événement annuel – qui aura lieu le premier lundi de mai de chaque année – aura pour thème : « Superfine : Tailoring Black Style ».

C’est le premier Met Gala consacré à la mode masculine depuis 2003 !

Vogue a révélé sur le thème qu’il se concentrera sur « Le dandy noir comme sujet, examinant l’importance des vêtements et du style dans la formation des identités noires dans la diaspora atlantique ».

Le spectacle s’inspire de Monique Miller, Professeur et titulaire de la chaire d’études africaines dans le livre « Slaves to Fashion : Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity », dans lequel elle « établit le dandysme noir comme une construction à la fois esthétique et politique ».

Elle a partagé que le dandysme noir est « une stratégie et un outil pour repenser l’identité, pour réimaginer soi-même dans un contexte différent. Repousser vraiment les limites, surtout à l’époque de l’esclavage, repousser vraiment les limites de qui et de ce qui compte comme humain, même. Une autre façon d’y penser est de « s’habiller sagement et bien ».

Les coprésidents célèbres de l’événement ont également été dévoilés !

Continuez à lire pour voir qui coprésidera…