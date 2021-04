Les copains du Britannique «  Action Man  » noyé, 35 ans, lèvent plus de 30000 £ pour ses funérailles alors que la star «  brisée  » de Love Island rend hommage

LES AMIS d’un expatrié britannique qui s’est tragiquement noyé lors d’une séance de plongée au large des côtes d’Ibiza ont collecté plus de 30000 £ pour ramener son corps à la maison.

Les copains de Kevin Smith ont fait un don d’argent pour aider à financer ses funérailles alors que la star de Love Island, Jack Fowler, a fondu en larmes en révélant qu’il était un ami de 35 ans et en racontant son chagrin après sa mort.

Kevin Smith était copain avec la star de Love Island, Jack Fowler, qui a déclaré qu’il était « le cœur brisé » Crédit: Instagram

Kevin Smith, 35 ans, était sous l’eau avec un copain lorsqu’il a rencontré des difficultés Crédits: Solarpix

Sa famille a été empêchée de survoler l’île en raison des restrictions relatives aux coronavirus, et un GoFundMe a donc été mis en place pour aider à couvrir les frais de retour de son corps à la maison.

Kevin, né dans l’Essex, décédé dans un accident inhabituel alors qu’il faisait de la plongée avec tuba avec un ami au large de Punta Galera, aurait pris des photos sous-marines lorsqu’il a eu des difficultés mercredi soir près de la station balnéaire populaire de San Antonio.

Un ami basé à Ibiza, Nick Barlow, a décrit Kevin comme un «homme d’action» dans un hommage sur Facebook après avoir appris sa mort.

Un autre copain, Morgan Brazier, a lancé hier une collecte de fonds, qui a dépassé son objectif de 20000 £ en seulement cinq heures.

« Je pense que je parle pour nous tous quand je dis que nous avons le cœur brisé d’avoir entendu la nouvelle que notre bon ami Kevin a malheureusement perdu la vie dans un tragique accident de plongée avec tuba hier », a écrit Morgan sur la page GoFundMe.

«Kevin a eu tellement de batailles mentales et physiques tout en cherchant toujours à vivre sa vie de rêve.

«Après près de deux ans à déménager à Ibiza, à traverser chaque verrouillage, il a finalement pu vivre son rêve et profiter de sa randonnée, de la plongée avec tuba, de la chasse aux couchers de soleil et de la découverte de nouveaux endroits.

«Il était tellement ouvert et amical avec une boussole morale très forte. Il était une source d’inspiration et aimé par tant de personnes. «

Morgan a déclaré qu’il avait lancé l’appel aux dons après avoir appris que la famille de Kevin n’était pas autorisée à se rendre en Espagne.

«Avec les restrictions de voyage qui sont en place, il y a des complications avec sa famille qui va le chercher et le ramener à la maison», dit-il.

«C’est pourquoi nous avons mis en place ce fonds pour moi afin que nous puissions aider sa famille à le ramener à la maison dès que possible physiquement, en privé si nous en sommes capables.»

Les hommages ont continué d’affluer pour l’entraîneur personnel.

Les intervenants d’urgence ont tenté de faire revivre le Britannique après qu’il ait été retiré de l’eau Crédits: Solarpix

Scott Neilson a déclaré: «Je t’aime Kev. Vous manquerez vraiment à tant de gens. Les mots ne peuvent même pas décrire les sentiments du moment. Vous ne serez jamais oublié compagnon et vous obtiendrez 1 enfer d’un envoi! Je t’aime mon pote. «

Tom Stevens a ajouté: «Aucun mot pour décrire les personnes les plus heureuses et les plus drôles que je connaisse. Sans parler de l’un de mes meilleurs amis. Je t’aime, mon pote, en pensant toujours à toi.

Karina Mortali a ajouté: «Une si belle âme. Fly high Kev. Vous êtes une grande inspiration pour tous.

Hannah Phillips a écrit: «Une si triste nouvelle et il était aimé par tant de gens. Ibiza a perdu une belle âme.

Un bienfaiteur a fait don d’un montant stupéfiant de 1 500 £ et trois autres ont fait des dons à quatre chiffres.

Jack Fowler de Love Island, qui a révélé qu’il était ami avec Kevin, a décrit se sentir «le cœur brisé» que son copain ne serait plus là.

Devastated Jack a partagé son chagrin sur Instagram aujourd’hui, disant aux fans aux côtés de photos de lui et de Kevin: « Je me sens brisé de savoir que vous n’êtes plus ici Kev.

« Je me souviens quand je vous ai rencontré pour la première fois, je savais que vous alliez être dans ma vie pendant longtemps. Je vous ai dit à plusieurs reprises que des gens comme vous sont si rares à trouver et que quiconque vous rencontrait ou vous avait dans sa vie était extrêmement chanceux.

«Nous avons tellement de souvenirs ensemble que je vais honnêtement chérir pour le reste de ma vie.

« Je t’aime frère et je me sens complètement vide à l’intérieur en sachant que je ne vais plus voir tes yeux bleus perçants, ton sourire contagieux ou t’entendre plus rire contagieux. Je suis tellement désolé que ce soit arrivé comme ça. Je t’aime vraiment frère et Tu me manques déjà beaucoup. »

Kevin pratiquait la plongée libre – une forme de sport sous-marin qui consiste à apprendre à retenir son souffle pendant une longue période – lorsque la tragédie a frappé.

Des photos publiées localement montraient des intervenants d’urgence autour du Britannique alors qu’ils pratiquaient la RCR sur lui sur des rochers près du bord de l’eau.

Une autopsie a été effectuée hier et les résultats ont été envoyés à un tribunal local chargé de coordonner l’enquête en cours.