Les copains de télévision de Jonathan Ross sont incroyables lorsqu’ils arrivent à sa légendaire fête d’Halloween – pouvez-vous repérer qui est là ?

JONATHAN Ross est connu pour organiser les meilleures fêtes d’Halloween – et avec ce genre de statut, vous pouvez parier que les stars britanniques font tout leur possible pour se démarquer.

Chaque année, Jonathan et sa famille – sa femme Jane Goldman et ses enfants Honey Kinny, Harvey Kirby et Betty Kitten – font tout leur possible pour célébrer tout ce qui est macabre. Naturellement, une foule de stars de premier plan sont invitées à se joindre aux festivités.

Goff

Jonathan a établi la norme en tant que Babadook effrayant

Goff

Mel C était à peine reconnaissable en Morticia Addams

Goff

Oti Mabuse avait l'air tout simplement diabolique lorsqu'elle est arrivée à la fête

Établissant la norme pour la fête de cette année, l’animateur de l’émission de chat Jonathan est arrivé habillé en Babadook, avec une peinture effrayante en noir et blanc et un énorme chapeau haut de forme qui le laissait à peine reconnaissable.

Spice Girl Mel C était à peine reconnaissable alors qu’elle se transformait en personnage légendaire de la famille Addams, Morticia Addams, avec un décolleté plongeant, des cheveux noirs et une robe noire moulante.

La co-star de Jonathan’s Masked Singer, Oti Mabuse, avait l’air fringante en diable rouge sexy, tandis qu’Alex Scott s’est complètement transformé en légende de TLC, Lisa “Left Eye” Lopez, recréant même le coup de pied emblématique de la défunte star de No Scrubs pour les caméras à son arrivée à Camden.

Les gars ont fait tout autant d’efforts, Roman Kemp se donnant une cure de jouvence choquante et se présentant comme Mme Trunchbull de la comédie musicale à succès, du film et du classique de Roald Dahl, Matilda.

Jimmy Carr s’est présenté comme un extraterrestre enlevé, aux côtés de sa femme qui était une sorcière brûlée sur le bûcher.





David Walliams est arrivé en tant que méchant de James Bond Jaws, avec ses dents recouvertes du placage d’argent emblématique que le personnage utilisait pour ronger le métal pour atteindre ses victimes.

Alan Carr a opté pour une variante de The Shining, apparaissant comme l’un des jumeaux assassinés (ou dans ce cas, des triplés) aux côtés de Paloma Faith et de la star de Holby City, David Ames.

La star de Shaun Of The Dead, Simon Pegg, a pris une feuille de son propre livre et avait un peu de rouge (et de vert) sur lui alors qu’il apparaissait comme un zombie.

Le comique cinéphile Leigh Francis, alias Keith Lemon, a fait un voyage dans les années 80 avec son look inspiré de Teen Wolf, tandis que sa femme était la mariée de Frankenstein.

La star enceinte Ashley James a dévoilé son ventre arrondi en arrivant à l’événement, habillée en mi-humaine, mi-faon.

La grande fête des célébrités est revenue au domicile de Jonathan Ross pour la première fois en deux ans, la célébration annuelle ayant été annulée en 2020 et 2021 en raison de la pandémie.

Goff

Ashley James a présenté sa bosse de bébé à son arrivée à l'événement

Goff

Alex Scott a canalisé son TLC intérieur pour sa tenue

Goff

Roman Kemp était à peine reconnaissable en tant que Mme Trunchball – avec un petit lancer de poids

Goff

Méfiez-vous de la horde ! C'est Simon Pegg.

Goff

Viendriez-vous jouer avec Alan Carr, David Ames et Paloma Faith ?

Goff

Leigh Francis est retourné dans les années 80 pour son look inspiré de Teen Wolf

Goff

David Walliams transformé en méchant Bond Jaws