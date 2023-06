Les copains de Poutine se mangent les uns les autres – mais même si Mad Vlad est renversé, cela n’arrêtera peut-être pas la guerre en Ukraine

La tentative de coup d’État en Russie est une bonne nouvelle pour l’Ukraine.

Il est trop tôt pour dire comment le soulèvement armé se terminera.

3 L’homme du soleil Jerome Starkey a été en première ligne de la guerre en Ukraine Crédit : Peter Jordan

3 Les soldats du groupe Wagner se sont emparés de Rostov-sur-le-Don Crédit : Reuters

3 Poutine a fait rage que le groupe Wagner ait commis une « trahison » Crédit : Entreprise

Mais cela signifie que les généraux de Poutine sont distraits. Ses soldats sont confus.

Et le despote du Kremlin a été contraint d’admettre une crise dans une adresse télévisée d’urgence.

Lorsque Poutine s’est adressé à la nation ce matin, il a parlé de trahison, de terrorisme et d’un soulèvement militaire armé menaçant son régime.

Ce n’est pas qu’une fissure. C’est un gouffre dans le régime alimentaire de la propagande quotidienne nourrie de force aux Russes ordinaires.

Ils doivent réaliser que la guerre en Ukraine ne se déroule pas aussi bien que Poutine voudrait le faire croire.

La vérité est que ses hommes de main se mangent eux-mêmes.

Les partisans de l’Ukraine pourraient souhaiter un effondrement total à Moscou.

Mais même si Poutine est renversé – et cela semble encore loin – ne vous attendez pas à une colombe à sa place.

La plupart des critiques internes de Poutine veulent mener plus durement la guerre en Ukraine.

Les responsables occidentaux ont averti qu’il n’y avait pas de successeurs évidents qui se laveraient les mains du bain de sang.

Yevgeny Prigozhin, le patron du groupe de mercenaires Wagner, à la tête de l’insurrection, se plaint depuis longtemps de l’incompétence de l’armée et de la corruption de ses généraux.

Avec les bonnes personnes aux commandes, affirme-t-il, la Russie n’aurait pas été humiliée par 17 mois de défaites cuisantes.

La querelle qui a conduit au soulèvement de Wagner s’est fait attendre depuis longtemps.

Depuis des mois, le patron milliardaire Prigozhin – qui gagnait son argent en cuisinant les repas scolaires des enfants – lance des attaques furieuses contre le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le chef des forces armées russes, le général Valery Gerasimov.

Sa principale plainte était qu’ils avaient affamé ses troupes wagnériennes de munitions alors qu’ils se frayaient un chemin à travers Bakhmut, la ville des hachoirs à viande dans l’est du Donbass en Ukraine qui a été l’épicentre de la guerre pendant la majeure partie des neuf derniers mois.

Cette semaine, Priozhin a accusé les généraux russes de voler les salaires des soldats dans une corruption gargantuesque.

Puis la nuit dernière, il a affirmé qu’ils avaient fait exploser l’une de ses bases, massacrant d’innombrables soldats wagnériens.

La façon dont Prigozhin a duré si longtemps – malgré ces attaques franches – a déconcerté de nombreux observateurs du Kremlin.

Parfois, il a même osé critiquer directement Poutine.

Pourtant, Prigozhin, un ancien forçat de l’oligarque, est resté en place parce que Moscou pensait avoir les faveurs de Poutine.

Et il était utile. Il avait une vaste armée privée tirée en grande partie des prisons russes, qui avait jeté ses corps sur Bakhmut.

Elle a réussi là où l’armée de Poutine a échoué.

Mais Wagner a finalement capturé la ville et remis les ruines aux forces régulières.

Peut-être que l’armée pensait qu’il avait atteint son objectif et qu’il était désormais inutile.

Ces derniers jours, des sources de renseignement occidentales ont détecté de la nervosité parmi les responsables de Poutine à l’idée que quelque chose se tramait et que le régime du Kremlin était véritablement préoccupé par sa survie comme il ne l’avait jamais été auparavant.

Poutine ne gâche peut-être pas le jour où il a permis à un oligarque de constituer une vaste armée privée d’anciens condamnés violeurs et meurtriers.

Il s’est tourné vers son service de renseignement du FSB le plus fiable pour sécuriser la capitale Moscou et réprimer l’insurrection.

Alors que Moscou est engloutie dans le tourbillon, l’Ukraine peut voir une opportunité de faire des gains sur le champ de bataille et de faire des gains dans l’opinion publique – parmi les Russes ordinaires qui pourraient voir plus clairement le désastre de l’invasion de Poutine pour la première fois.

Mais il y a aussi un risque pour l’Ukraine.

Réussi ou échoué, le coup d’État pourrait être une excuse pour imposer la loi martiale et la mobilisation totale, inondant l’armée de troupes de chair à canon pour submerger l’Ukraine.

Poutine pourrait également l’utiliser pour limoger son plus haut niveau de commandants et de ministres et les remplacer par quelqu’un de pire.

La chance pour l’Ukraine est le chaos tandis que la Russie se dévore.