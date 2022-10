Les copains de la princesse Diana font exploser Netflix “insensible” alors que The Crown filme les moments qui ont précédé son accident de voiture mortel à Paris

Les copains de la PRINCESSE Diana ont critiqué The Crown de Netflix après avoir été aperçus en train de filmer les moments qui ont précédé sa mort.

Des témoins disent que les équipes de Netflix tournaient des scènes obsédantes montrant Di, joué par Elizabeth Debicki, dans une Mercedes noire à seulement 100 mètres du tunnel de l’Alma, à Paris – où Di a été tué dans un accident de voiture il y a 25 ans.

Les patrons de Netflix ont été qualifiés d ‘«insensibles» pour avoir recréé les dernières heures de la princesse Diana

Diana – jouée par Elizabeth Debicki – sera montrée dans une limousine avant son horrible accident dans un tunnel parisien

Netflix a insisté sur le fait que le “moment exact” de l’accident ne sera pas montré dans l’émission – mais les fans et amis royaux sont en colère contre les scènes.

Debbie Frank, qui était l’astrologue de Diana, a déclaré au Mail que ce serait “terrible” pour William et Harry de voir une recréation de la mort de leur mère.

Elle a déclaré: “C’est évidemment terrible pour les enfants de Diana de devoir revoir ça. C’est insensible.

“Je ressens la mort de Diana et l’accident a été le plus grand choc de notre génération. Cela a eu un impact énorme sur la psyché nationale.

“Je suppose que les créateurs de The Crown estiment qu’ils ont le droit de montrer une reconstitution des scènes menant à sa mort et que cela a un impact dramatique. Mais les proches penseraient autrement.

Cela vient après qu’une autre amie proche, Simone Simmons, a déclaré au Sun que le drame à succès risquait de forcer William et Harry à se souvenir de “la période la plus douloureuse” de leur vie.

Elle a déclaré: «Ce sont des gens cruels, sadiques et méchants pour recréer ces moments. Ils sont les plus bas des bas.

« Ils réécrivent l’histoire au fur et à mesure et c’est ce qui me met très en colère.

“Netflix fait délibérément revivre la période la plus douloureuse de la vie des garçons.

“Cela les oblige à revivre la douleur, l’agonie et les tourments psychologiques qu’ils ont subis à la mort de leur mère.

«Je pense que c’est dégoûtant et malade. Pourquoi cherchent-ils à contrarier William et Harry ?

“Les créateurs de ce programme ne se soucient pas de l’héritier du trône et de tout ce qu’il a traversé.

« Pourquoi ces personnes insensibles et insensibles ressentent-elles le besoin de recréer cette horrible journée ?

“Ils font tout leur possible pour blesser la famille royale.”

La Couronne a déjà été critiquée pour avoir mélangé les faits à la fiction – et pour un scénario montrant le duc d’Édimbourg, le prince Philip, poursuivant une liaison avec la jeune pair Penny Knatchbull.

La vétéran de la scène et de l’écran Dame Judi Dench, 87 ans, a critiqué la semaine dernière le drame à gros budget pour être “inexact et blessant” et pour son “sensationnalisme grossier”.

Dans une lettre au Times, elle a demandé en vain qu’une clause de non-responsabilité factuelle soit giflée sur chaque épisode “en signe de respect” envers la défunte reine.

Elle a écrit : « Plus le drame se rapproche de notre époque, plus il semble prêt à brouiller librement les frontières entre l’exactitude historique et le sensationnalisme grossier.