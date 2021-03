Les cookies remplis de chyawanprash sont une chose maintenant et Desi Twitter n’est pas là pour cela

En grandissant en Inde, certains aliments étranges sont donnés aux enfants, qu’ils le veuillent ou non. C’est parce que ces produits alimentaires nous rendent plus sains et plus forts. De haldi wala doodh aux amandes et aux fruits secs – nous avons une variété d’aliments et de boissons sur différents spectres du test de goût. Cependant, s’il y a un supplément le plus passionnément détesté par les enfants et aimé par les grands-parents, c’est Chyawanprash. On pense que la concoction magique guérit et guérit tout, de la toux et du rhume aux graves problèmes d’immunité. Alors que la plupart d’entre nous ont souffert la cuillerée de torture pendant nos années de croissance, nous aimions les friandises comme les biscuits. Jamais dans nos rêves les plus fous n’aurions-nous assimilé les deux ou les mélanger.

Mais certaines personnes de la société de biscuits Unibic ont pensé comment pouvons-nous faire une collation sucrée universellement appréciée aussi déroutante et répulsive que possible? Solution – remplissez les cookies avec du Chyawanprash approuvé par dadi ma.

Vous avez bien lu. Maintenant, vous pouvez aller au supermarché local et si vous vous sentez confus entre délicieux mais malsain et sain mais dégoûtant, vous pouvez choisir cette friandise aigre-douce. Si l’on en croit nos grands-parents, Chyawanprash est de la pure magie. C’est un don des dieux de nous guérir et de nous empêcher d’attraper des maladies.

Au lendemain de la pandémie de coronavirus, beaucoup se sont tournés vers cette source fiable de force pour «renforcer l’immunité». D’autres produits d’amélioration de l’immunité comme le jus de Giloy, le jus d’amla et, bien sûr, Chyawanprash, ont commencé à s’envoler des étagères alors que les gens tentaient de manger et buvez tout ce qui pourrait nous aider à vaincre la maladie (même s’il n’y a eu aucune preuve scientifique de la même chose).

Les dirigeants de biscuiterie d’Unibic voulaient faire partie de cette campagne de renforcement de l’immunité (battage publicitaire) et ont proposé des rouleaux souples Chyawanprash. Comme les autres rouleaux mous, qui sont des biscuits mous creux et rectangulaires avec une garniture (généralement du chocolat, ou de la crème, des gelées ou des fruits), ces délices sucrés ont une garniture de Chyawanprash.

L’utilisateur de Twitter a partagé cette abomination sur son pseudo et les gens ont de très nombreuses réactions.

Je ne sais pas comment cette merde a fini dans ma maison mais la première bouchée que j’ai prise, j’ai juste jeté le tout si friggin – Chrisel Monteiro (@ChriselLeolla) 28 février 2021

Peut sentir le goût. Je n’essaierai jamais. « Éliminez le risque avec une forte immunité » S’agit-il de Covid-19? Suivant Coronil Soft Samosa par Patanjali – Gautam Biswas (@igautambiswas) 28 février 2021

L’année dernière, un Dairy Day basé au Karnataka a lancé sa nouvelle gamme avec deux nouvelles saveurs – haldi et Chyawanprash – garantissant que la crème glacée est un endroit sûr pour les gens en été.

Alors que le haldi (curcuma) est une herbe largement utilisée dans la cuisine indienne avec ses valeurs médicales, Chyawanprash est un complément de santé ayurvédique pour l’immunité.

L’actualité des nouvelles saveurs n’a cependant pas été bien accueillie par les utilisateurs des réseaux sociaux. S’adressant à Twitter, de nombreux internautes avaient grogné à l’idée de mélanger des ingrédients ayurvédiques avec de la crème glacée!