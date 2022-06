Les convois seront de retour – avec le soutien de nombreux députés conservateurs

Le convoi n’est pas terminé. La manifestation qui a paralysé Ottawa et divers passages frontaliers en février était un mélange bilieux de théories du complot, de sentiment anti-vaccin, de désinformation anti-gouvernementale, d’agression nocive et équivalait à une crise de colère qui a paralysé la police pendant plus de deux semaines. C’était en quelque sorte un test PCR sociétal, détectant les niveaux de maladie, une lumière anti-insectes pour ceux qui étaient en colère que la pandémie ait interrompu leur vie sans comprendre pourquoi. Il y a des plans pour une reprise tout l’été.

Mercredi, des personnalités du convoi sont arrivées au Parlement et ont été accueillies par 23 députés conservateurs : selon CTV News, environ 20 % du caucus. Les personnages du convoi sont arrivés avec un vétéran pro-convoi nommé James Topp qui avait traversé le pays à pied jusqu’à Ottawa. C’était prévisible bizarre.

Il y avait Paul Alexander, l’ancien conseiller canadien de Trump qui a fait pression pour une approche d’immunité collective au début de la pandémie et qui a déclaré plus tôt cette année qu’il espère que les responsables de la santé publique qui ont poussé les vaccins et les restrictions de santé publique seront emprisonnés. Mercredi, il a expliqué comment les mandats de masque étaient responsables des fusillades de masse aux États-Unis parce que les bourreaux portent des masques pour exécuter des gens.

Et il y avait Tom Marazzo, un anti-vaccin qui fulmine contre le Code de Nuremberg et dit que des politiciens comme Justin Trudeau et Doug Ford devraient être jugés pour trahison. Il a dit, vers la fin, « James a été dans une guerre civile. Je ne dis pas que c’est ce qui va se passer ici, mais il y a beaucoup de similitudes.

Topp, quant à lui, était un adjudant réserviste qui a été accusé de deux chefs de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline pour des commentaires politiques tenus en uniforme. Il est opposé aux mandats de vaccination, même s’il n’y en a plus beaucoup.

Ce ne sont ni des gens sérieux ni raisonnables. Et bien qu’ils soient libres de s’exprimer, ils ne devraient pas être accueillis dans ce qui devrait être des normes acceptées de politique partagée, ou de réalité. Comme l’a rapporté le journaliste indépendant Justin Ling pour Vice, le Centre intégré d’évaluation du terrorisme du Canada a mis en garde dans un bulletin spécial contre une augmentation des « aspirations à renverser le gouvernement fédéral ou à s’engager dans une résistance violente de masse ». Le bulletin semble évaluer le début de quelque chose : l’escalade des menaces, les appels à la violence, mais un manque de capacité opérationnelle pour mener à bien les menaces à grande échelle : pour refléter, disons, le 6 janvier aux États-Unis. C’est peut-être mieux vu comme un instantané dans le temps.

Vous pourriez oublier que les agences de renseignement canadiennes considéraient le convoi initial comme une menace potentielle pour la sécurité nationale, bien avant que les chefs de convoi n’exigent la démission du gouvernement et qu’ils aient été chaleureusement accueillis par de nombreux politiciens conservateurs ; que les membres du convoi menacé ou journalistes agresséset menace de violence. Ou des députés et du personnel harcelés.

Mercredi, c’est le député conservateur Jeremy Patzer qui a dit aux hommes : « Vous avez toujours eu des alliés.

Patzer n’est probablement que le bord avant du coin. UN récent sondage EKOS a montré la répartition : 95 % des électeurs libéraux, 94 % des électeurs néo-démocrates, 88 % des électeurs du Bloc québécois et 83 % des électeurs verts désapprouvent le convoi, tandis que 89 % des électeurs du Parti populaire du Canada — et la plupart critique, 55% des électeurs conservateurs – approuvent. Ce qui fait des conservateurs le parti du convoi maintenant. À une époque où la droite est disproportionnellement sujette aux théories du complot, il s’agit d’une radicalisation pandémique.

Et que les députés qui se sont présentés pour cet équivalent d’un rassemblement anti-vaccin à l’hôpital soient de vrais croyants ou essaient prudemment de chevaucher le tigre, il est clair qu’il s’agit d’une adhésion à l’anti-gouvernement, à l’anti-média, à l’anti-vaccin, et par définition donc des idées tragiquement mal informées. Le favori de la direction du PCC, Pierre Poilievre, par exemple, essaie de séparer les pires éléments du soutien de son convoi. Que se passe-t-il lorsqu’un parti politique joue avec la frange la plus en colère et la moins informée du pays ?

Eh bien, le Canada n’est pas les États-Unis, mais comme Donald Trump l’a montré, la demande pour la viande rouge la plus sanglante ne s’arrête pas : elle s’intensifie. Soyez témoin des pogroms naissants de la droite américaine contre la communauté LGBTQ en Amérique, ou de la réaction brutale contre l’intégrité du vote, ou de l’écrasement meurtrier du droit à l’avortement, ou de l’adoption d’une violence armée sans entraves. Les franges en colère avalent la modération. Demandez à Erin O’Toole, ou peut-être même à Jason Kenney. Demandez à la députée conservatrice Michelle Rempel Garner, qui a expliqué ses raisons de ne pas se présenter à la direction de l’UCP et donc au poste de premier ministre en Alberta : elle a plus ou moins pointé du doigt les éléments marginaux du parti qui se déchaînaient.

Ce n’est pas réconfortant, mais la foule du convoi vit parmi nous, enveloppée de drapeaux canadiens. Nous ne devrions pas traiter son étreinte comme normale. Ce ne devrait pas être de la politique comme d’habitude. Les libéraux ont l’impression d’être un parti trop habitué à être au pouvoir, et leurs divers faux pas seraient mieux accompagnés, disons, de réparer des trucs comme les bureaux des passeports. (ce qui arrive aussi dans d’autres paysmais quand même.) Ils se sentent épuisés, alors que le globe vibre et siffle de tant de façons.

Et de plus en plus, le parti conservateur du Canada a choisi le mouvement le plus en colère et le plus mal informé du pays comme partenaire de danse, jouant avec la rage, le populisme et l’illusion qui ne mèneront à rien de bon, et mercredi n’était qu’un autre panneau sur la route. Cela ne devrait pas être le Canada. Mais c’est sûr.

