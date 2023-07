Les convives repoussent les restaurants qui ajoutent des suppléments à la facture

Cette année, 15 % des restaurateurs ont ajouté des suppléments, selon l’enquête sur les conditions commerciales des restaurants de la National Restaurant Association.

Contrairement à d’autres petites entreprises, il peut être difficile pour les restaurants d’absorber ou de répercuter les augmentations de prix. Le bénéfice avant impôts typique d’un restaurant est d’environ 5% des ventes. « C’est une marge très mince pour commencer », a déclaré Hudson Riehle, vice-président principal de la recherche de la National Restaurant Association.

Dans le même temps, la plupart des coûts, y compris la nourriture, la main-d’œuvre et le loyer, sont plus élevés maintenant qu’ils ne l’étaient avant la pandémie de Covid-19 et ne montrent aucun signe de baisse.

« C’est une situation qui est vraiment sans précédent », a déclaré Riehle.

En conséquence, les restaurateurs ont mis au point différentes stratégies pour rester à flot, a-t-il ajouté, et « certains ont choisi d’ajouter certains frais à un chèque typique ».

Bien que ces suppléments soient impopulaires parmi les convives, Riehle s’attend à ce que ce nouveau modèle commercial « devienne permanent ».