Les convives du restaurant Hype Toddler fléchissent ses «muscles» dans une vidéo adorable

Parfois, les plus beaux moments sont créés sans aucun effort et les choses normales deviennent spéciales presque spontanément. Comme dans ce cas d’une vidéo virale mettant en scène un moment dans un restaurant où des inconnus se sont réunis pour faire sourire un tout-petit. Tout le monde s’est réuni pour encourager ce bébé alors qu’il montrait ses muscles aux autres en levant les mains en l’air.

Le clip a été publié sur la page Instagram officielle de l’équipe de thérapie appelée Milestones Pediatrics avec une longue légende racontant les détails des événements dans la vidéo

La légende informe que le petit bébé nommé Liam et sa mère étaient coincés dans un restaurant local après une forte averse. Pendant qu’ils attendaient que la pluie s’arrête, Liam s’est assis sur un comptoir de bar et a décidé de fléchir quelques muscles. Le bambin a levé les deux mains pour montrer ses muscles aux autres personnes présentes dans le restaurant. Cet acte du petit enfant a été reçu avec une grande réponse de la part des personnes assises derrière lui et ils l’ont excité par des acclamations et des imitations bruyantes. Ravi de la réponse, Lian a continué son acte de « montrer du muscle » et en un rien de temps, tout le restaurant, y compris l’autre invité, le barman et le chef, s’est joint pour applaudir l’enfant et ce fut une fête de rire au restaurant. La légende se terminait par une note indiquant qu’il était formidable de voir des gens se rassembler en tant que communauté et interagir avec des étrangers, en particulier après les troubles de l’année dernière. Le clip est maintenant devenu viral sur Instagram.

Regardez la vidéo ici:

Depuis qu’elle a été partagée en ligne le 20 juillet, la vidéo a jusqu’à présent reçu plus de 13,5 mille likes ainsi que plusieurs commentaires d’utilisateurs. Réagissant à la vidéo, de nombreux utilisateurs ont écrit que c’était la chose la plus mignonne qu’ils aient vue depuis longtemps et l’ont trouvée drôle. « J’aime chaque seconde, je veux en voir plus », a écrit une utilisatrice dans sa réaction au clip viral.

