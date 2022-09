Les convives du bar brésilien fuient de peur de confondre un groupe de coureurs avec des voleurs

Une séquence virale de vidéosurveillance d’un restaurant montre le moment exact où des clients terrifiés ont commencé à fuir de peur juste à cause d’un malentendu. Vers neuf heures samedi soir, les convives du bar et restaurant Cervejaria Alphaiate étaient à l’extérieur en train de savourer leur repas lorsqu’ils ont été surpris et incités à quitter leur table par un groupe de personnes qui couraient droit vers eux. Les clients de la brasserie ont vu le groupe venir vers eux et ont bondi de leurs sièges, renversant tables et chaises alors qu’ils couraient dans la direction opposée.

Dans les images, on peut d’abord voir une femme faire du jogging devant la salle à manger en plein air du restaurant le long du trottoir. Elle est ensuite suivie par un homme promenant son chien, ce qui a poussé une autre femme à se lever de sa chaise et à demander à ses compagnons de faire de même. Suite à la fuite effrénée de la femme et de ses amis de la table, les autres clients du bar les ont immédiatement suivis, certains ont laissé leurs affaires derrière eux et en quelques secondes, le restaurant était presque vide.

Le serveur du restaurant peut également être vu dans la vidéo semblant perplexe avant de finalement fuir les joggeurs, qui auraient été pris pour des voleurs. Dans les dernières secondes de la séquence, un groupe de cinq hommes vêtus d’un équipement d’exercice fait du jogging près du restaurant. Le groupe qui s’est approché du restaurant et a surpris les clients s’est révélé plus tard être un groupe d’exercices CrossFit, et non un groupe de voleurs prévoyant de piller les clients et le bar, a rapporté le New York Post.

Un groupe de personnes faisant du CrossFit est passé devant un restaurant Des dizaines de convives ont pensé qu’ils fuyaient quelque chose et ont abandonné leur table pour s’enfuir eux aussi. C’est arrivé au Brésil 1/🧵pic.twitter.com/7lmpt2zHY7 – Fille scientifique (@gunsnrosesgirl3) 25 septembre 2022

Le docteur Amyr Kelner, qui était présent au Cervejaria Alphaiate au moment de la confusion, a déclaré à un média local que le restaurant avait pris les coureurs pour des cambrioleurs. « C’était très rapide. Les gens arrivaient lentement, puis, lorsqu’ils se sont approchés de notre table, ils se sont mis à courir. J’ai dit à mon amie d’appeler et de tenir son sac. Elle s’est levée et, à ce moment-là, quelqu’un a crié que c’était un vol. C’est alors que je me suis levé, j’ai crié que c’était aussi un voleur et je me suis enfui. Après quelques minutes, nous avons vu que rien ne se passait. Tout le monde a commencé à rire et est retourné aux tables comme si de rien n’était », a rapporté le NY Post.

