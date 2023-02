Les conversations RH basées sur TikTok arrivent pour les travailleurs de la génération Z

Au cours de l’année écoulée, des espaces dédiés ont vu le jour sur TikTok où les personnes et les créateurs de contenu peuvent exprimer des problèmes liés au lieu de travail de manière pertinente et humaine. Désormais, les entreprises ont également la possibilité d’entrer dans ces espaces, selon Lynda Folan, psychologue organisationnelle et directrice générale d’Inspired Development Solutions, une société de conseil en gestion basée en Australie.

Le début de la nouvelle année n’a atténué aucun des problèmes qui ont tourmenté les professionnels des ressources humaines tout au long de 2022. Les défis liés à l’abandon silencieux, au mécontentement général, à la baisse de productivité, à l’épuisement professionnel, au mécontentement à l’égard de la rémunération et aux craintes de licenciement abondent. Mais parmi les solutions potentielles qui pourraient offrir un certain soulagement : TikTok.

Comme les équipes RH consacrent du temps et des ressources à la création de contenu TikTok, non seulement cela répond plus rapidement aux préoccupations et aux problèmes de manière digeste, mais cela peut également faire gagner du temps aux employés.

Les vidéos TikTok peuvent durer de quelques secondes à trois minutes, permettant aux équipes RH de créer des vidéos rapides sur des problèmes auxquels les employés peuvent répondre et soulever des préoccupations plus ouvertement, a déclaré Folan. Cela aide également les équipes RH à faciliter un dialogue ouvert avec les employés de manière plus rapide.

Lorsque la plupart des employés commencent un nouveau rôle, ils doivent suivre une série de sessions de formation. La plupart du temps, les entreprises exigeront que l’employé assiste à des sessions RH en personne ou à des webinaires RH virtuels, parfois une fois par an, où ils entendront parler de sujets tels que la prévention du harcèlement au travail, la formation à la conformité et à l’éthique et les règles de sécurité spécifiques au lieu de travail. Ces sessions peuvent durer quelques heures et ressemblent souvent plus à une conférence qu’à un rassemblement interactif.

L’une des compétences les plus importantes dont les professionnels des RH ont besoin aujourd’hui est un sens aigu de l’utilisation des médias sociaux sur diverses plateformes. Il pourrait même être avantageux pour une équipe RH de créer un poste entier, ou même de permettre aux employés existants de consacrer du temps uniquement à la création de contenu TikTok.

“Nous devons changer notre façon de voir la communication en général, du point de vue des RH”, a déclaré Folan. “Auparavant, la communication consistait soit à envoyer un e-mail mondial, soit à faire parler un groupe de personnes. Désormais, vos plateformes de communication sont tellement plus vastes.”

“Les organisations dont les membres de l’équipe créent du contenu vidéo pour TikTok en particulier peuvent bénéficier de la connexion avec un public plus large et plus diversifié que celui qu’elles peuvent atteindre sur les réseaux sociaux traditionnels”, a déclaré Andre Ben Hamou, co-fondateur et coach en leadership chez PeopleStorming, une entreprise de développement du leadership. et société de coaching.

PeopleStorming a trouvé plusieurs raisons pour lesquelles TikTok peut aider les équipes RH à maintenir l’engagement des employés, notamment comment TikTok peut remplacer les approches traditionnelles de diffusion d’informations qui ne donnent pas d’excellents résultats.

Les lieux de travail prospèrent avec une diversité d’opinions, d’origines et de groupes d’âge, et les médias sociaux contribuent à cette croissance encore plus grande. Pour une équipe RH, Folan a déclaré que vous pourriez avoir un traditionaliste dans l’équipe qui peut communiquer avec les générations plus âgées de l’entreprise, mais vous devez également avoir des employés plus jeunes qui sont plus agiles avec la technologie et peuvent communiquer avec la génération Z.

“Si vous intégrez des jeunes dans votre équipe, ils ont déjà une capacité naturelle intégrée dans l’espace des médias sociaux, et ils sont plus susceptibles de monter et d’enregistrer une vidéo d’eux-mêmes sans sourciller”, a-t-elle ajouté.

Folan a déclaré que les équipes RH, et toute équipe au sein d’une entreprise, bénéficieraient de la présence de jeunes travailleurs pour améliorer leurs méthodes de communication internes et se diversifier dans des espaces, comme la création de TikTok.

“Cela m’étonne toujours des choses dont les jeunes parleront sur des plateformes comme TikTok, sans aucun doute, et c’est une occasion manquée pour les équipes RH de ne pas l’utiliser”, a déclaré Folan. “Ils parleront ouvertement de n’importe quoi, ce qui est très différent de tout ce que nous avons fait auparavant.”