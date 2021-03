La Grande-Bretagne pourrait utiliser des armes nucléaires si elle était confrontée à la menace de « technologies émergentes » dévastatrices telles que la cyberintelligence artificielle et la cyberintelligence artificielle, a averti la revue de politique étrangère historique du gouvernement. La revue de la défense a annoncé des plans pour augmenter le stock d’armes nucléaires du Royaume-Uni de plus de 40%, mais une série de hauts députés conservateurs ont attaqué la « naïveté de Boris Johnson » sur la Chine dans les plans. Le Premier ministre a également promis de rétablir l’engagement de la Grande-Bretagne de consacrer 0,7% de son revenu national à l’aide. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur la vision de M. Johnson selon laquelle la Grande-Bretagne deviendra «en forme» pour son avenir post-Brexit en utilisant son agilité, sa puissance douce et son expertise en matière de sécurité pour prospérer. Roland Oliphant analyse en quoi il s’agit d’une nouvelle politique étrangère britannique pour un monde plus dangereux.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy