Les conversations divulguées de Shah Rukh Khan sur Aryan Khan avec Sameer Wankhede sont fausses ; il n’a pas plaidé, affirme l’ami de la superstar

Il est allégué que Sameer Wankhede aurait publié les conversations avec Shah Rukh Khan pour prouver qu’il n’a isolé aucun pot-de-vin, et depuis que la conversation a été divulguée, les fans sont divisés. Il y en a beaucoup qui sont sympathiques envers la star de Pathaan car il suppliait littéralement d’avoir pitié de son fils selon les discussions, tandis que son autre groupe de fans exprime sa déception que sa conversation personnelle avec le bureau CBI de Sameer Wankhede puisse être divulguée et appellent ça faux.

Alors que la dernière mise à jour sur ces chats est qu’ils sont faux, l’ami proche de la star de Jawan aurait rejeté l’idée que Shah Rukh Khan supplie et supplie de libérer son fils. Il a qualifié ces discussions présumées de fausses et a déclaré qu’elles n’étaient pas vraies. L’ami de SRK est venu à son secours et a choisi de rester anonyme. Il a parlé à ETimes et a rejeté ces chats et a affirmé que SRK n’utilisait pas WhatsApp.

« Les discussions n’auraient pas pu avoir lieu. SRK n’utilise jamais WhatsApp. Si ces discussions sont authentiques, alors il a créé une boîte de discussion pour M. Wankhede. Est-il assez stupide pour se mettre dans le domaine public ? Le langage utilisé, le Les pauses, la façon dont le père est vu en train de plaider pour son fils, etc. sont tous très peu susceptibles d’être authentiques. SRK ne parle pas comme ça. Quand son fils a été emprisonné, il n’a contacté personne pour faire sortir Aryan. Il croyait fermement en laissant la loi suivre son cours. Nuit après nuit blanche, SRK a attendu que son fils soit libéré. ​​Il n’a plaidé auprès d’aucun officier du gouvernement pour la liberté de son fils. Il savait qu’Aaryan était innocent. Il a attendu.

Shah Rukh Khan a choisi de maintenir son silence stoïque sur toute l’affaire de drogue de son fils Aryan Khan, et il ne veut jamais en parler. La superstar est consciente d’être une personnalité publique et des millions de fans l’admirent. par conséquent, il discute régulièrement avec eux via son compte Twitter. Sur le plan professionnel, SRK attend la libération de Jawan avec Nayanthara. Il sera vu dans un film croisé entre Pathaan et Tiger Salman Khan, que les fans ont hâte de voir. Shah Rukh Khan tourne également Dunki, le film de Rajkummar Hirani avec Taapsee Pannu.