Google redouble d’efforts pour remplacer Google Hangouts par Google Chat. La société a annoncé qu’à partir du 3 décembre, les conversations de groupe dans Hangouts commenceront à apparaître sous l’onglet Chat sur Gmail. En outre, Google Chat actuellement disponible pour Google Workspace et d’autres clients premium permettra aux utilisateurs d’ajouter et de modifier les membres de nouvelles conversations de groupe. Plus tôt en octobre, le géant du logiciel avait annoncé que Google Hangouts prendrait officiellement sa retraite au premier semestre 2021 et que ses utilisateurs seraient migrés vers Chat ou Google Meet. De plus, Chat sera disponible en tant que service gratuit l’année prochaine – à la fois dans l’expérience intégrée dans Gmail et dans l’application autonome.

Le nouveau développement signifie également que les anciens messages de groupe migreront automatiquement vers Google Chat. « Ces modifications garantissent en outre la compatibilité entre la version classique de Hangouts et le chat pour rendre la migration de vos utilisateurs aussi transparente que possible », a ajouté Google dans un article de blog. De plus, Google Chat alertera désormais les membres de l’ajout d’un nouvel utilisateur au groupe. Le nouveau membre pourra voir l’intégralité de la conversation, même les messages envoyés avant leur entrée, ce qui leur permettra de se rattraper facilement. De même, une conversation de groupe peut être facilement créée en utilisant l’option «Démarrer une nouvelle discussion» dans le menu des paramètres de conversation.

Dans le même temps, les messages 1: 1 de Google Chat, les conversations de groupe mises à jour et les salles non suivies commenceront à apparaître dans les Hangouts pour les services Google qui ont toujours la plate-forme intégrée. Ce transfert des conversations et de l’historique enregistré à partir de Hangouts vise à assurer une « transition en douceur » et à préserver le contexte. Enfin, Google modifie également les politiques de conservation de Vault. « Si vous définissez des règles de conservation des clavardages personnalisées dans Google Vault, l’étendue de la couverture changera. Les règles définies pour » Tous les espaces de clavardage « s’appliqueront aux salles de clavardage existantes, ainsi qu’aux messages de groupe et aux messages de groupe mis à jour », explique Google.

Toutes les nouvelles mises à jour seront déployées à partir du 3 décembre auprès de tous les clients disposant de plans Google Workspace tels que Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, ainsi que G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education et Les organismes sans but lucratif. Les prochaines fonctionnalités de Google Chat ne seront pas disponibles pour les clients Google Workspace Essentials et Enterprise Essentials.