Les conversations communautaires du district scolaire 428 de DeKalb commencent le 2 novembre – Shaw Local

DeKALB – L’une des deux sessions prévues liées aux conversations communautaires dans le district 428 de DeKalb aura lieu mercredi, et une autre est prévue plus tard ce mois-ci.

Le district scolaire 428 de DeKalb organisera deux conversations communautaires de 17 h à 19 h le mercredi 2 novembre et le mardi 29 novembre à la Northern Illinois University School of Nursing, 1240 Normal Road, selon un communiqué de presse.

Les conversations communautaires sont ouvertes aux résidents du quartier.

L’accent sera mis sur la collecte de commentaires et la réponse aux questions sur la possibilité d’ajouter une école élémentaire de quartier au 1240, chemin Normal. Le bâtiment a récemment servi d’école d’infirmières NIU et, sur la base de discussions préliminaires, l’emplacement pourrait être excédentaire par rapport aux besoins futurs et pourrait être une option d’acquisition pour le district.

L’horaire de la conversation communautaire est :

• 17 h à 18 h, rafraîchissements et temps social

• 18h à 19h, sujets de conversation ; séance de questions-réponses

Les conversations communautaires sont conçues pour fournir un temps désigné aux membres de la communauté et aux étudiants afin qu’ils aient plus d’occasions de rencontrer d’autres personnes dans le district, d’aborder des sujets d’intérêt et de poser des questions. Les représentants du district et les chefs d’établissement animent les réunions. Les emplacements varient tout au long de l’année.

