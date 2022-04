Les conversations avec des inconnus me manquaient. Et j’ai adoré Balcony Movie.

Il y a trois ans, si vous m’aviez demandé, j’aurais dit que je n’aimais pas vraiment les étrangers. Vivant à New York pendant toute ma vie d’adulte, j’ai toujours considéré les masses de personnes que je ne connais pas comme une donnée, le papier peint ou le bruit de fond pour le chemin que je traçais sur le trottoir de ma journée. Mais si vous vous asseyez à côté de moi dans un avion, je mets mes écouteurs dedans ; Je n’ai jamais été très bavard. J’aime regarder les gens, mais en public, j’ai tendance à me tenir à l’écart.

Tout a changé lorsque le monde s’est arrêté, et pendant près d’un an, j’ai rarement vu ou interagi avec quelqu’un que je ne connaissais pas déjà. Mais en février 2021, j’ai terminé mon deuxième cycle de vaccination, grâce à mon travail d’enseignant. C’était étrange, se déplacer à travers le monde en ayant l’impression d’avoir un super pouvoir mineur – pas l’invincibilité, mais au moins un mur de protection supplémentaire.

Mes nouvelles superpuissances mineures acquises, je me sentais un peu plus en confiance pour entrer dans des espaces publics à des fins non essentielles : cafés, cafés en plein air, ce magasin de bagels qui me manquait. Je me suis retrouvé à entamer des conversations très mineures avec des barmans et des baristas et à me sentir presque en larmes quand je suis parti. Cela faisait si longtemps que je n’avais pas eu de conversation non prévue (sur Zoom, dans ma classe) et avec quelqu’un que je connaissais. Depuis que j’avais eu une conversation spontanée avec la plus vague des connaissances, voire un étranger.

Bien sûr, je ne suis pas la seule personne qui a découvert au cours des deux dernières années que nous nous appuyons vraiment sur les interactions avec des connaissances et des étrangers pour une partie de notre dose quotidienne d’humanité. Pendant des décennies, les chercheurs ont découvert qu’avoir de nombreux «liens faibles» – les personnes avec lesquelles nous discutons à la fontaine à eau ou la personne qui prend votre commande de beignets tous les matins ou l’accueil de votre lieu de culte ou le portier de votre immeuble – est un prédicteur fiable de votre bien-être. En d’autres termes, ce ne sont pas seulement vos amis proches et votre famille, les personnes que vous pourriez contacter en temps de crise, qui contribuent à votre état émotionnel ; ce sont aussi les personnes semi-aléatoires que le hasard met simplement sur votre chemin. Et c’est exactement celui qui me manquait.

J’ai pensé à cette recherche en regardant le documentaire de Pawel Lozinski Le film du balcon (actuellement en tournée dans les festivals et bientôt disponible sur HBO Max). Incroyablement, Lozinski a fait le film avant Covid; cela ressemble à une configuration parfaite pour un film pandémique. Mais non. Lozinski s’est assis sur son balcon à Varsovie et a posé des questions aux personnes qui passaient sur le trottoir en contrebas. Pendant plus d’un an, il a filmé et posé des questions sur leur journée, sur le sens de la vie, sur l’amour, sur toutes sortes de choses.

Beaucoup de gens avec qui Lozinski parle sont de bons sportifs, plaisantent avec lui et passent le temps. Ils parlent de la mission qu’ils sont en train d’accomplir. Une vieille femme lui raconte des extraits d’histoires hilarantes sur son défunt mari; un autre homme lui raconte qu’il a caché sa relation avec son grand amour toute sa vie parce qu’ils avaient peur d’être jugés parce qu’ils étaient homosexuels. On voit grossir le ventre d’une femme enceinte puis, plus tard, elle pousse une voiture. Un homme qui vient de sortir de prison se présente à plusieurs reprises, remerciant d’abord Lozinski pour une chemise qu’il lui a remise du balcon, puis l’informant de sa vie.

Ces interactions créent le genre de critiques de cinéma qui aiment appeler « profondément humain », quoi que cela signifie. Au final, c’est une histoire de liens faibles, et de la joie de simplement regarder passer les gens et d’engager la conversation avec eux. Vous ne savez jamais vraiment ce que quelqu’un dira, mais c’est rarement ce à quoi vous vous attendez.

Ayant regardé Le film du balcon, Je me suis souvenu de ce sentiment cet hiver lorsque, omicron s’étant presque complètement calmé à New York, je me suis arrêté dans un bistrot français animé sur la 10e Avenue pour prendre un brunch rapide avant d’aller à une matinée dominicale d’un dont on parle beaucoup spectacle off-Broadway pour lequel j’avais un billet. J’avais 40 minutes. Je me suis perché au comptoir et j’ai commandé un bol d’œufs pochés et de légumes, une tasse de café noir et un mimosa aux fruits de la passion sans fond.

Un monsieur plus âgé s’est assis à ma gauche, a souri et m’a dit que le mimosa était très bon. Une minute plus tard, son ami est revenu de la salle de bain et ils ont continué à manger et à discuter. J’ai fini mes œufs et j’avais encore faim et j’ai commencé à demander des toasts à la serveuse, mais l’homme m’a arrêté et m’a dit : « Tu veux les frites. Ce sont les meilleures frites.

Eh bien, il avait raison : je les voulais, et c’étaient des frites parfaites pour le bar – style étroit, pas trop nombreuses, croustillantes mais pas trop croustillantes, salées et délicieuses. Je les ai mangés si vite qu’il a raté que je les avais même eu quand je me suis retourné pour le remercier. Il m’a demandé pourquoi j’étais de ce côté de la ville un dimanche enneigé, et j’ai expliqué; il s’est avéré que lui et son ami étaient des musiciens d’église qui venaient de terminer leur quart de travail dans une paroisse voisine et prenaient le déjeuner avant d’aller à leurs concerts du soir. Ils voulaient savoir où j’écris, et nous avons ri, dans ce qui pour moi est un rythme de conversation très familier, à propos de la similitude du son de « Vox » avec un autre média bien connu mais très différent si vous le dites à haute voix dans un restaurant très fréquenté. . Ils m’ont souhaité un bon moment au spectacle et espéraient que nous nous croiserions à nouveau.

C’est la chose la plus simple au monde, le genre d’interaction qu’on peut avoir deux fois par jour à New York si on veut, juste manger des frites à 5 $ dans un bar. C’est aussi le meilleur type de conversation. Personne n’a d’angle ou n’essaie d’obtenir quoi que ce soit. Vous êtes simplement ravi qu’un autre humain intéressant que vous n’avez jamais vu ou avec qui vous n’avez jamais parlé ait croisé votre chemin. Ils pourraient ne plus jamais le faire.

Mais la camaraderie qui vient du simple fait d’être en vie en ce moment – ​​d’avoir survécu jusqu’à ce point, de pouvoir s’asseoir dans un bistrot enneigé sur la 10e Avenue et se prélasser dans la gentillesse des étrangers. Célébrer que nous sommes ici, à la fois humains, et être vivants ensemble en ce moment est un peu un miracle.

