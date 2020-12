Lorsque l’arbitre assistant vidéo (VAR) a été introduit pour la première fois dans le football il y a quelques années, le sentiment général concernant la nouvelle implémentation technologique était globalement positif. Avec le recul, la mise en œuvre de technologies dans le football mondial est intervenue pour éviter des erreurs d’arbitrage cruciales qui auraient pu changer le cours de matches de haut niveau. La technologie de la ligne de but et le VAR ont donc été appelés à agir, à débarrasser le jeu d’erreurs de premier plan et à faire en sorte que Jose Mourinho ne reste pas à une autre conférence de presse, à contrecœur et à se plaindre.

Les erreurs qui ont conduit à la mise en œuvre de nouvelles technologies étaient nombreuses. Le but non autorisé de Frank Lampard pour l’Angleterre contre l’Allemagne lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 est l’un des premiers qui me vient à l’esprit. L’effort à longue portée du milieu de terrain a frappé la barre transversale et a bien rebondi à l’intérieur de la ligne de but. Cependant, la trajectoire et la rotation du ballon l’ont fait sortir du but, et l’arbitre officiel a donné un jugement fatal – aucun but. L’Angleterre traînait 2-1 contre l’Allemagne pour le moment, et le but les aurait légitimement ramenés à égalité. Au lieu de marquer le but et de donner de l’élan au reste du match, l’Angleterre a finalement succombé et l’Allemagne a remporté le match 4-1.

Le besoin de technologies était réel

Ce n’est pas que les technologies VAR et de ligne de but aient été des nuisances totales. Il y a eu de nombreux cas où VAR a réussi à repérer un plongeon dans la surface de réparation après que les rediffusions ont révélé qu’un attaquant avait un faux contact avec des défenseurs. La technologie de la ligne de but était, en particulier, très importante, car il n’y a rien de pire que d’avoir un but marqué et de le voir refusé, seulement pour voir votre équipe perdre le match dans ce qui a pu être un impact directement consécutif.

Cependant, ce que nous avons à la place semble être un système qui a besoin d’être repensé en termes de mise en œuvre. Prenons, par exemple, la confrontation VAR mercredi soir dans le match Liverpool v Midtjylland en Ligue des champions, qui a vu trois très longues critiques vers la fin du match qui ont vu un total de neuf minutes être ajouté au temps réglementaire. Les critiques étaient des décisions touch and go – le premier a annulé un hors-jeu et donné un penalty, le deuxième a annulé un penalty et jugé hors-jeu, et le troisième a suscité beaucoup de colère de la part des fans de Liverpool après que Takumi Minamino a frappé à la 89e minute contre Midtjylland a été annulé pour un handball non intentionnel. par son compatriote attaquant de Liverpool, Sadio Mane.

En termes généraux de football, arrêter le match pendant près de 10 minutes peut totalement saper la vie du jeu, et c’est exactement cela que les fans du monde entier (et maintenant Jurgen Klopp aussi) se sont plaints vocalement. Une enquête YouGov au Royaume-Uni en septembre a révélé que 51% des fans de football interrogés pensent toujours que la technologie a mal fonctionné, et 63%, beaucoup plus nombreux, pensent que le VAR a rendu un match de football beaucoup moins agréable. Cela dit, 71% pensent toujours que le VAR devrait être conservé, mais il est grand temps d’apporter des changements clés à la technologie.

Prenez les statistiques de la saison de Premier League 2019-2020. En octobre 2019, Sokratis Papastathopoulos d’Arsenal a marqué un but vainqueur pour son équipe contre Crystal Palace à l’Emirates Stadium, et les supporters locaux ont éclaté. Seulement, quelques minutes plus tard, VAR a refusé le but en raison d’une faute apparente sur Callum Chambers de Palace au début de la construction du but. En novembre 2019, dans les premières minutes d’un combat acharné entre Liverpool et Manchester City avec un impact potentiel sur la course au titre, Trent Alexander-Arnold a vu le ballon frapper son bras dans la surface de réparation, et City a pris les armes pour demander un penalty. L’arbitre a continué à jouer et Fabinho a marqué un buteur à l’autre bout.

Cependant, l’appel de pénalité de City aurait clairement pu être donné, puisque la règle de définition du handball de VAR tient compte du fait que la main est clairement marquée par un but, plutôt que le bras est dans une position naturelle ou autre. Pour Arsenal aussi, la décision a été dure car, du point de vue contextuel, la demi-faute sur Chambers n’a peut-être pas eu d’impact direct sur la construction et le but final. De tels gâchis VAR ont persisté dans d’autres ligues également – en avril 2018, lors d’un match Mayence contre Fribourg, les joueurs ont dû être rappelés de leur pause à la mi-temps parce que le VAR a décidé une pénalité tardive qui devait être prise avant le Deuxième partie.

Définitions des lignes d’objectifs

Liverpool semble avoir eu sa part de malchance technologique dans les matchs clés. Dans un autre match d’impact potentiel pour le titre en janvier 2019, Sadio Mane de Liverpool a frappé le ballon sur les boiseries, à la suite de quoi le défenseur de Manchester City, John Stones, a tenté un dégagement. Le ballon a frappé leur gardien Emerson et s’est dirigé vers le but, qui a réussi à l’attraper sur la ligne de but. Les rediffusions ultérieures ont montré qu’à l’œil nu, le ballon avait presque certainement franchi la ligne et aurait donc dû être autorisé comme but. Liverpool aurait pu égaliser, dans un match avec lequel City s’est finalement enfui à 2-1.

La raison pour laquelle la technologie de ligne de but de la Premier League l’interdisait, comme le rapport du match le lira plus tard, était que 11 millimètres du ballon étaient toujours dans la ligne verticale de la ligne de but. Tenez compte de la marge d’erreur de 4 mm de la technologie, et Liverpool était essentiellement à 7 mm d’un égaliseur mérité.

Ce sont tous ces incidents pris ensemble qui prouvent que la technologie dans tous les domaines n’est pas nécessairement un sauveur. Dans le football, les applications technologiques dans le sport sont encore aléatoires. Les décisions de hors-jeu du VAR jugent souvent un hors-jeu avant pour un doigt errant ou le bout de sa botte étant à quelques centimètres du dernier défenseur – un mouvement qui aurait toujours été autorisé aussi bien que le joueur aurait été jugé au niveau autrement. Au lieu de cela, le monde du football est coincé avec de nombreuses rancunes des technologies VAR et de la ligne de but qui sapent tout le plaisir du frisson de dernière minute et angoissant qu’est le football.

Comme pour toute technologie, les technologies VAR et de ligne de but devraient également bénéficier de meilleures réglementations et règles de mise en œuvre. Jusque-là, la technologie dans un sport de cœur est aussi grand décalage que l’ananas sur une pizza. Vous pouvez toujours être d’accord avec elle, mais les principes qui la sous-tendent nécessitent encore du travail.