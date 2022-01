Les contrôles du Brexit signifient que les files d’attente de camions à Douvres « ne feront que s’allonger », selon le syndicat

« Cela libéralise complètement l’accès des produits agricoles d’Australie au Royaume-Uni, ce qui présente un risque pour les agriculteurs britanniques… il y a donc des avantages limités et des inconvénients potentiellement importants. »

Pendant ce temps, des responsables de l’Union nationale des agriculteurs (NFU) ont parlé à leurs pairs des inconvénients de l’accord commercial post-Brexit entre le Royaume-Uni et l’Australie.

Une entreprise de logistique de premier plan a déclaré L’indépendant plus tôt ce mois-ci que des camions transportant des marchandises de l’UE vers le Royaume-Uni étaient restés bloqués à la frontière pendant quatre jours.

Un conducteur a dit L’indépendant la semaine dernière, il fallait 15 à 20 minutes à chaque conducteur pour effacer les chèques nécessaires au GVMS et autres documents d’exportation à Douvres. « C’est entièrement le Brexit », a déclaré le chauffeur, qui a dû repousser certaines livraisons de ses clients.

Le responsable syndical a déclaré qu’il n’était au courant d’aucun problème avec le GVMS causant des problèmes à court terme. « On nous dit que cela fonctionne comme prévu. Les contrôles prennent le temps qu’il faut. C’est pourquoi il serait bon que le gouvernement rationalise autant qu’eux et qu’une infrastructure appropriée soit mise en place pour les conducteurs.

Unite a appelé le gouvernement à essayer de rationaliser une partie de la bureaucratie douanière, d’augmenter le nombre d’agents des douanes dans les ports et d’étendre les installations pour les chauffeurs retenus lors des contrôles. « Toutes ces choses auraient dû être prévues – c’est inacceptable », a déclaré M. Jones.

Interrogé sur Sky News plus tôt cette semaine si « une » partie des retards était due au Brexit, il a répondu: « Certainement. L’introduction des contrôles douaniers complets qui sont intervenus le 1er janvier… ce délai supplémentaire pour traiter est en effet le résultat du Brexit.

« [The queues] sont en fait dus au fait qu’il y a trois navires en cours de réaménagement en ce moment », a-t-elle déclaré. « Notre point de vue est que le retard à Douvres n’est pas dû aux contrôles aux frontières. »

Les chauffeurs sont coincés dans des files d’attente allant jusqu’à 15 km (9 miles) depuis l’entrée en vigueur des contrôles douaniers complets le 1er janvier. Des retards encore plus longs ont été enregistrés au port français de Calais en raison de la bureaucratie supplémentaire nécessaire pour les importations de l’UE vers le Royaume-Uni.

Le responsable syndical a déclaré que le temps supplémentaire pour les contrôles était dû aux codes nécessaires pour le nouveau système de service de transport de marchandises (GVMS) du gouvernement et à d’autres documents d’exportation.

Adrian Jones, responsable national des transports routiers chez Unite, a déclaré L’indépendant: « Les files d’attente et les retards ne feront que s’allonger à mesure que le tourisme et les échanges commerciaux reprendront dans les semaines à venir. »

Les contrôles du Brexit sont à l’origine des énormes files d’attente de camions menant à Douvres et les retards « vont s’allonger », a déclaré un syndicat représentant les chauffeurs.

