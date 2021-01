LONDRES – Dans les ports et les terminaux de la côte sud-est de la Grande-Bretagne, une nouvelle ère a commencé vendredi matin sans trop d’histoires. Les ferries et les trains qui transportent des marchandises vers la France depuis Douvres et Folkestone fonctionnaient à l’heure, et les chauffeurs ont serpenté leurs camions dans le port sans encombrement.

Selon toute apparence, peu de choses ont changé le 1er janvier, premier jour du pays hors du marché unique et de l’union douanière de l’Union européenne. C’était, après tout, un jour férié et il n’y avait pas grand chose à faire.

Mais pour la première fois depuis plus de 25 ans, les marchandises voyageant entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne ne circuleront plus librement et des contrôles douaniers seront imposés pour les marchandises entrant dans le bloc.

Un accord commercial, signé en Grande-Bretagne dans les premières heures du 31 décembre, moins de 24 heures avant son entrée en vigueur, signifie que le pays et l’Union européenne échangeront des marchandises sans droits de douane. Les entreprises, cependant, seront toujours confrontées à des changements importants auxquels elles avaient été invitées à se préparer même pendant les verrouillages, les fermetures et autres restrictions sociales que le gouvernement a imposées pour contenir une pandémie croissante.