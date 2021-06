Les contrôles de relance ont réduit les pénuries alimentaires et les difficultés financières de plus de 40 %

Un jeune enfant regarde les résidents locaux recevoir des produits alimentaires alors que la banque alimentaire pour la ville de New York fait équipe avec les Yankees de New York pour lancer la distribution mensuelle de nourriture pour les New-Yorkais dans le besoin au Yankee Stadium le 20 mai 2021 à New York.

WASHINGTON – Les deux séries de chèques de relance économique distribués au cours des six derniers mois semblent avoir considérablement réduit les difficultés financières des ménages américains, selon une nouvelle analyse des données du Census Bureau de chercheurs de l’Université du Michigan.

Entre décembre et avril, l’enquête du recensement sur le pouls des ménages a montré que le taux de pénuries alimentaires a diminué de plus de 40 %. Au cours de la même période, l’instabilité financière a diminué de 45 %, et l’anxiété et la dépression ont diminué de 20 %.

Selon les données Pulse, les améliorations les plus marquées de la sécurité alimentaire et de la stabilité financière se sont produites dans les semaines qui ont immédiatement suivi la promulgation de deux factures de secours, et l’IRS a commencé à envoyer des paiements à impact économique sur des comptes bancaires individuels.

Dans le cadre d’un projet de loi de secours Covid-19, le gouvernement fédéral a distribué 600 $ à presque tous les adultes américains à partir de décembre de l’année dernière. Un deuxième projet de loi, l’American Rescue Plan Act a été adopté en mars avec une nouvelle série de chèques, cette fois pour 1 400 $.

Deux groupes en particulier ont connu la plus forte baisse globale des difficultés au cours des quatre premiers mois de cette année : les adultes vivant avec des enfants et les ménages gagnant moins de 25 000 $.