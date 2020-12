WASHINGTON – Les législateurs se rapprochent mercredi matin d’un accord de relance COVID-19 d’environ 900 milliards de dollars qui pourrait inclure une autre série de vérifications de relance et d’autres avantages indispensables, selon une source proche des négociations non autorisée à prendre la parole.

L’accord imminent inclurait également le redémarrage d’un coup de pouce aux prestations fédérales d’assurance-chômage et une forme d’allégement pour les gouvernements des États et locaux, selon la source. Les protections de responsabilité, un obstacle en cours dans les négociations sur lequel les républicains avaient précédemment insisté sur un accord, ne devraient pas figurer dans ce paquet, a déclaré la source, notant que les législateurs étaient toujours en train de négocier toutes les questions du paquet.

Le sénateur John Thune, RS.D., le deuxième républicain du Sénat, a déclaré mercredi aux journalistes qu’il pensait que les chèques de relance de 600 $ ou 700 $ faisaient partie des discussions, disant de « doubler cela pour la famille et les enfants ». L’indemnité de chômage en discussion était d’environ 300 dollars par semaine, a-t-il déclaré.

Les dirigeants du Sénat semblaient optimistes quant aux perspectives d’un accord mercredi matin. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A déclaré au Sénat qu’ils avaient fait « des progrès importants » dans la conclusion d’un accord qui pourrait être adopté à la fois par la Chambre et le Sénat. Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré qu’ils étaient sur le « précipice » d’un accord.

Schumer a reconnu que l’accord émergent n’incluait pas tout ce que les démocrates auraient voulu, mais a déclaré qu’il était nécessaire à «court terme» et a promis de «travailler à l’avenir pour apporter un soulagement supplémentaire».

Après des mois d’impasse dans les négociations, les dirigeants du Congrès ont finalement semblé sortir de l’impasse après que les principaux dirigeants de la Chambre et du Sénat se soient réunis deux fois mardi pour des réunions de plusieurs heures – un signe que les dirigeants du Congrès pensaient qu’un accord était à portée de main. Les législateurs ont jusqu’à vendredi pour conclure un accord de secours s’ils espèrent l’inclure dans le cadre d’un programme de financement gouvernemental, nécessaire pour empêcher le gouvernement de fermer ses portes à la fin de la semaine.

Sortant de son bureau mardi soir, la Présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, a déclaré aux journalistes: « Nous serons dans les temps pour faire le travail ».

Pour qu’un projet de loi d’accord devienne loi, la Chambre et le Sénat doivent adopter le projet de loi, et le président Donald Trump doit le signer.

Le Congrès n’a pas adopté de plan de secours complet depuis mars, et alors que le nombre de cas a augmenté et que les avantages ont expiré, les démocrates et les républicains n’ont pas pu se réunir sur un autre accord. La Chambre contrôlée par les démocrates et le Sénat contrôlé par les républicains ont proposé leurs propres versions de la législation uniquement pour être rejetées par l’autre partie.

Les négociations avaient tendance à commencer et à s’arrêter au cours de l’année, les deux parties se blâmant souvent pour l’impasse alors que les Américains et les entreprises espéraient un soulagement.

Un effort de fin d’été n’a pas réussi à produire un accord juste avant que les législateurs ne se prononcent pour une semaine de vacances, ce qui a provoqué une série de décrets de Trump. Les pourparlers ont repris avant les élections alors que les législateurs modérés ont exhorté les dirigeants à offrir aux Américains en difficulté une forme de soulagement, mais les deux parties n’ont pas été en mesure de parvenir à un compromis. Les discussions ont recommencé plus tôt ce mois-ci, les deux parties convenant qu’un soulagement était désespérément nécessaire alors que les Américains se dirigent vers l’intérieur pour l’hiver et que les cas augmentent.

Un cadre mis en place par les législateurs début décembre est devenu la base des négociations entre les dirigeants du Congrès. Le cadre n’incluait pas initialement des contrôles de relance, attirant la colère des législateurs progressistes et les menaces de voter contre. La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., a appelé cela une «ligne rouge» si un accord de relance n’incluait pas les paiements de relance ou l’assurance chômage.

Mercredi matin, les États-Unis avaient signalé 303 800 décès dus au coronavirus et 16,7 millions de cas confirmés.