Les contrôles Covid de la Chine nuisent davantage à l’économie

“Les gens n’osent pas voyager. Trop de restrictions”, a-t-il dit, notant que les entreprises de Guangzhou et de Shenzhen “ne peuvent même pas participer” au salon international des importations de Chine à Shanghai cette semaine. “Comment entretenir la relation client quand on ne peut pas se rencontrer en face à face ?”

“Une chose est très claire, de nombreux événements commerciaux ont été annulés et reportés”, a déclaré mardi Klaus Zenkel, vice-président de la Chambre de commerce de l’UE en Chine et président de sa section Chine du Sud.

La province méridionale du Guangdong est la plus durement touchée, les cas étant principalement concentrés dans un district. Des infections récentes à Covid ont été signalées dans plus de 20 des 31 régions provinciales de Chine.

Lundi, les contrôles chinois de Covid ont affecté négativement 12,2 % du PIB national, contre 9,5 % il y a une semaine, selon le modèle de Nomura. La banque japonaise a déclaré que plus d’un cinquième de la population chinoise était soumise à une sorte de mesures de contrôle.

Le nombre quotidien de cas a atteint des sommets sur six mois au cours du week-end. Guangzhou a retardé indéfiniment son salon de l’auto qui devait démarrer la semaine prochaine. Et les écoles de Pékin hésitent à changer de classe en ligne, selon les médias sociaux.

BEIJING – La situation de Covid en Chine ne fait qu’empirer, empêchant le pays d’éradiquer le virus et d’assouplir les contrôles.

“Nous continuons de croire que, bien que Pékin puisse affiner certaines de ses mesures Covid dans les semaines à venir, ces mesures d’ajustement pourraient être plus que compensées par le resserrement par les autorités locales du [zero-Covid strategy]”, a déclaré lundi l’économiste en chef de Nomura pour la Chine, Ting Lu, et une équipe dans un rapport.

La Chine continentale a signalé plus de 800 infections à Covid avec symptômes et bien plus de 6 600 sans symptômes pour lundi.

D’autres pays ont un nombre de cas quotidiens beaucoup plus élevé, mais ont choisi de vivre avec Covid.

Les autorités chinoises ont exprimé des inquiétudes quant à la capacité du système de santé déjà tendu du pays à gérer une augmentation des infections à Covid.