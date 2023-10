La ville de New York dépense des millions en contrats pour nettoyer le linge sale des migrants alors que la ville lutte pour faire face à l’afflux de personnes en provenance de la frontière sud, a rapporté le New York Post.

L’administration du maire démocrate Eric Adams a dépensé au moins 11,6 millions de dollars directement pour les services de nettoyage destinés aux migrants, bien que le montant total soit inconnu. selon à la Poste. Un montant supplémentaire de 23 millions de dollars est consacré à des contrats qui incluent le traitement du linge, ainsi que les dépenses en matière de personnel et de sécurité.

“Les contribuables sont emmenés chez le nettoyeur”, a déclaré le président de l’arrondissement de Staten Island, Vito Fossell, au Post. « Cela représente beaucoup d’argent à dépenser en lessive. Nous devrions dépenser cet argent ailleurs. C’est une raison de plus pour mettre un terme à la crise des migrants.»

“L’État et la ville nous traitent comme des idiots”, a déclaré le conseiller municipal du Queens, Robert Holden, au Post. « Nous devons faire notre lessive. Les migrants devraient être obligés d’aller à la laverie automatique comme nous tous. (EN RELATION : Eric Adams affirme que la crise des migrants « détruira la ville de New York »)

La ville n’a pas contesté les frais de blanchisserie, selon le Post. La conseillère municipale de New York, Gale Brewer, a déclaré que la lessive coûte entre 1,50 et 3 dollars la livre, tandis que les responsables municipaux ont déclaré que le coût moyen des contrats était de 2 dollars la livre.

“C’est cher. Tout cela coûte cher », a déclaré un représentant du maire.

Rencontre sur le terrain avec des dirigeants et des habitants en Équateur pour discuter de solutions à la crise des migrants. pic.twitter.com/lbkSHG65JR – Le maire Eric Adams (@NYCMayor) 6 octobre 2023



New York a dépensé 2,26 milliards de dollars pour aider les migrants au cours de l’exercice 2023, selon le Post. Les projets urbains destinés à accueillir l’afflux de migrants lui coûteront 12,2 milliards de dollars d’ici la fin de l’année prochaine, NBC 4 New York signalé.

Adams a demandé une aide supplémentaire à l’administration Biden pour faire face à la pression exercée sur sa ville par les plus de 100 000 migrants arrivés dans la ville depuis le printemps 2022, selon NBC 4 New York.

Un sondage du Siena College publié le 24 octobre a révélé que 64 % des New-Yorkais désapprouvent la gestion par l’administration Biden de la crise des migrants dans leur ville, selon à la Poste. Environ quatre habitants de New York sur dix soutiennent la construction d’un mur frontalier, selon le Post. signalé.

New York a distribué des dépliants à la frontière et à New York même en juillet, encourageant les migrants à aller ailleurs.

« Les ressources de la ville de New York sont épuisées », indique le dépliant. « New York est l’une des villes les plus chères au monde ; il vaut mieux aller dans une ville plus abordable.

Le bureau du maire n’a pas répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

Tout le contenu créé par la Daily Caller News Foundation, un service de presse indépendant et non partisan, est disponible gratuitement pour tout éditeur de presse légitime capable de fournir une large audience. Tous les articles republiés doivent inclure notre logo, la signature de notre journaliste et son affiliation au DCNF. Pour toute question concernant nos directives ou notre partenariat, veuillez contacter [email protected].