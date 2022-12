Les contribuables paient des milliards pour les stades de la NFL. Voici comment

Donc, cet investissement de 50 millions de dollars de taxe d’habitation produit plus de, eh bien, plus de 50 millions de dollars. Il s’est avéré être probablement le double des 50 millions. Et cela se présente sous la forme d’une taxe sur les spectacles, d’une taxe sur les billets, d’une taxe de vente sur tout ce qui est vendu là-bas et d’une taxe professionnelle modifiée. Tous ces types de taxes sont ensuite transformés en leur flux typique et sont utilisés de manière typique pour fournir des services dans tout le Nevada.

Steve Colline Président, Autorité du stade de Las Vegas