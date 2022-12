Les contribuables «ont payé 300 000 £ par travailleur ferroviaire» pendant Covid, déclare le secrétaire aux Transports

Inscrivez-vous à l’e-mail de voyage gratuit de Simon Calder pour des conseils d’experts hebdomadaires et des réductions pour économiser de l’argent Recevez l’e-mail de voyage de Simon Calder

Le secrétaire aux Transports a affirmé que les contribuables avaient payé plus de 300 000 £ pour maintenir chaque travailleur ferroviaire dans son emploi pendant la pandémie de Covid – et a insisté sur le fait que la «réforme de l’industrie ferroviaire» est essentielle.

Mark Harper répondait aux questions des députés du comité restreint des transports mercredi matin.

Au cours du mois prochain, les membres du syndicat RMT doivent faire grève pendant 12 jours. Il s’agit de la plus grande action syndicale sur les chemins de fer depuis les années 1980, dans un conflit sur les salaires, la sécurité de l’emploi et les conditions de travail.

M. Harper a déclaré : « Ce n’est pas seulement un conflit salarial. Il s’agit de la réforme de l’industrie ferroviaire, dans le contexte du fait que le contribuable a apporté 31 milliards de livres sterling de soutien à l’industrie ferroviaire au cours des deux dernières années – évidemment motivé par Covid et le fait qu’un nombre important de passagers ne sont pas revenus au les chemins de fer.

“Cela équivaut à plus de 1 000 £ par ménage dans le pays et à plus de 300 000 £ par travailleur ferroviaire.”

Il a déclaré qu’aucun membre du personnel des opérateurs ferroviaires sous contrat avec le ministère des Transports (DfT) n’avait été licencié.

« C’est dans ce contexte que nous avons besoin d’une réforme. Nous avons protégé les emplois ferroviaires », a-t-il déclaré.

“Nous n’avons vu qu’environ 80% du nombre de passagers revenir au chemin de fer.”

Plus tôt, le syndicat RMT a déclaré: “Le nombre de passagers est revenu à 99% des niveaux d’avant la pandémie selon les dernières données.”

Le syndicat a rejeté dimanche la dernière offre salariale de 14 opérateurs ferroviaires.

Cela impliquait des augmentations de salaire de 4% cette année et l’année prochaine, sous réserve de la fermeture de certains guichets et de l’expansion de l’exploitation contrôlée par le conducteur des portes des trains, connue sous le nom de DOO.

Le secrétaire général du RMT, Mick Lynch, a déclaré: “Nous avons rejeté cette offre car elle ne répond à aucun de nos critères pour obtenir un accord sur la sécurité de l’emploi à long terme, une augmentation de salaire décente et la protection des conditions de travail.

«Le RDG et le DfT qui définissent leur mandat savaient tous deux que cette offre ne serait pas acceptable pour les membres du RMT.

“Si ce plan était mis en œuvre, cela signifierait non seulement la perte de milliers d’emplois, mais l’utilisation de pratiques dangereuses telles que DOO et laisserait nos chemins de fer en sous-effectif chronique.”

M. Harper a répété qu’il avait refusé de répondre aux questions de Ben Bradshaw du Labour pour savoir si le n ° 10 ou le Trésor avaient insisté sur l’expansion de l’exploitation contrôlée par le conducteur comme condition de l’offre salariale des opérateurs ferroviaires.

Le secrétaire aux transports a déclaré: “Je ne vais pas fournir de commentaire courant.”

Une proposition de Network Rail de 5% cette année et de 4% la prochaine a été soumise à un référendum, le syndicat recommandant qu’elle soit rejetée.

M. Harper a déclaré: «J’exhorterais toujours les syndicats à continuer de parler et à proposer ces accords à leurs membres avec au moins une recommandation neutre et à annuler les grèves avant Noël qui vont être si préjudiciables aux particuliers et aux entreprises.

“Le gouvernement fera ce qu’il peut pour essayer d’encourager les employeurs et les syndicats à continuer de parler.”

Les annulations de trains ont commencé à être effectuées avant les grèves de la semaine prochaine, qui entraîneront des débrayages de 48 heures les 13-14 et 16-17 décembre.