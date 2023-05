Les contribuables noirs sont plus susceptibles de faire face à un audit de l’IRS

L’IRS a déclaré lundi que les contribuables noirs sont beaucoup plus susceptibles de faire face à un audit de l’IRS, confirmant les récentes conclusions. Le commissaire de l’IRS, Daniel Werfel, a déclaré l’agence évalue les changements pour remédier à la disparité.

Une étude sorti en janvier par des économistes de l’Université de Stanford, de l’Université du Michigan, du Département américain du Trésor et de l’Université de Chicago ont constaté que l’IRS audite les contribuables noirs environ trois à cinq fois plus que les autres Américains. Les chercheurs ont basé leur évaluation sur des microdonnées provenant d’environ 148 millions de déclarations de revenus et de 780 000 audits.

Ces conclusions ont suscité des questions de la part des législateurs lors du processus de nomination de Werfel.

« Bien qu’il soit nécessaire de poursuivre les recherches, nos premiers résultats étayent la conclusion selon laquelle les contribuables noirs peuvent être audités à des taux plus élevés que ce à quoi on pourrait s’attendre compte tenu de leur part de la population », a écrit Werfel. dans une lettre du 15 mai à la commission des finances du Sénat.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Combien d’économies d’urgence vous avez besoin au milieu des difficultés économiques

Les malheurs du plafond de la dette soulignent la nécessité d’une réforme de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie

Pourquoi les investisseurs «comprennent toujours mal» la difficulté de récupérer une perte

Werfel a déclaré que l’IRS a consacré des « ressources importantes » pour remédier à la disparité, y compris un examen plus approfondi des processus automatisés de l’agence et des données utilisées pour la sélection des examens.

Plus précisément, il s’est engagé à examiner les algorithmes pour les audits des déclarants réclamant la crédit d’impôt sur les revenus du travail, ou EITC, un allégement fiscal pour les travailleurs à revenu faible à modéré. L’EITC est examiné de plus près car il est remboursable, ce qui signifie qu’il fournit toujours un remboursement même lorsque la valeur du crédit dépasse les impôts dus. Werfel a souligné que l’IRS ne considère pas et ne considérera pas la race comme faisant partie du processus de sélection de l’audit, mais la recherche originale suggère que l’EITC a contribué à la disparité.

Werfel a ajouté: « Je resterai concentré sur cela pour m’assurer que nous identifions et mettons en œuvre les changements avant la prochaine saison de déclaration de revenus. »