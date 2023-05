Les contribuables finiront par payer plus d’un quart de milliard de dollars dans l’affaire de profilage racial de Joe Arpaio

PHOENIX (AP) – Les contribuables de la région métropolitaine de Phoenix approchent d’une étape importante dans leur douleur financière à la suite d’un verdict de profilage racial de 2013 concernant les mesures de répression contre l’immigration de l’ancien shérif Joe Arpaio: dans environ un an, ces coûts permanents dépasseront un quart de milliard de dollars.

Le projet de loi devrait atteindre 273 millions de dollars d’ici l’été 2024, ont annoncé les responsables lundi avant d’approuver un budget provisoire comprenant 38 millions de dollars de dépenses juridiques et de conformité pour le procès pour profilage racial au cours de l’exercice à venir.

Il y a dix ans, un juge fédéral a conclu que le bureau du shérif du comté de Maricopa avait profilé les Latinos dans les patrouilles de circulation emblématiques d’Arpaio qui ciblaient les immigrants, entraînant des révisions massives ordonnées par le tribunal des opérations de circulation de l’agence et de son département des affaires internes.

Sous Arpaio, qui a été élu shérif en 2016, l’opération des affaires intérieures a été fortement critiquée pour sa prise de décision biaisée. Il souffre maintenant d’un arriéré écrasant de plus de 1 900 enquêtes sur les affaires internes sous le successeur d’Arpaio, le shérif Paul Penzone.

L’écrasante majorité des dépenses est consacrée à l’embauche d’employés pour aider à répondre aux exigences du tribunal et à un personnel distinct qui travaille au nom du tribunal pour surveiller la conformité du bureau du shérif aux deux révisions.

Les dépenses des contribuables devraient se poursuivre jusqu’à ce que le bureau du shérif du comté de Maricopa se soit pleinement conformé à la refonte de ses opérations de contrôle de la circulation et des affaires internes pendant trois années consécutives. Bien que trois des quatre scores de conformité de l’agence soient proches ou à 100%, le bureau du shérif n’a pas encore été jugé entièrement conforme.

À la fin de l’année dernière, Penzone a été reconnu coupable d’outrage au tribunal pour non-respect de la refonte des affaires internes.

Avant l’élection de Penzone, Arpaio a été reconnu coupable à la fois au civil et au pénal pour avoir désobéi à un ordre de 2011 d’arrêter ses patrouilles d’immigration. Il a été épargné d’une éventuelle peine de prison lorsque sa condamnation pour délit a été graciée par le président de l’époque, Donald Trump, en 2017.

Raul Piña, qui siège à un conseil consultatif communautaire mis en place pour aider à améliorer la confiance dans le bureau du shérif, a déclaré que l’agence avait apporté des améliorations depuis que le tribunal a commencé à la superviser.

« Mais le gros pilier – le profilage racial – continue », a déclaré Piña. « Tant que vous n’avez pas compris les gros problèmes, la conformité et la surveillance ne disparaissent pas. Et vous avez encore les frais. S’il n’y a pas d’impératif moral pour y remédier, il y a un impératif financier pour nous sortir de ce gouffre sans fond.

Les avocats qui ont porté plainte contre le bureau du shérif ont critiqué l’agence pour ses études d’arrêt de la circulation depuis le verdict de profilage montrant que les députés traitent souvent les conducteurs hispaniques et noirs différemment des autres conducteurs, bien que les rapports se soient arrêtés avant de dire que les Latinos étaient toujours profilés.

Dans un communiqué, le bureau de Penzone a déclaré qu’il ne pouvait pas dire quand il atteindrait la pleine conformité, mais a noté que les scores de conformité se sont améliorés sous sa direction.

« Ces coûts continuent d’augmenter à mesure que les salaires, les avantages sociaux et les contrats augmentent avec le temps en raison de l’inflation », a déclaré l’agence. « Même si nous devenons conformes, bon nombre de ces coûts subsisteront, car leur suppression pourrait compromettre la conformité future. »

Comme il l’a fait dans le passé, Arpaio – qui a brisé la tradition de longue date de la police locale de rester en dehors de l’application des lois sur l’immigration – a blâmé Penzone pour les coûts.

« Suis-je désolé pour ce que j’ai fait – faire mon travail en appliquant les lois sur l’immigration illégale? » dit Arpaio. « Non. »

Les patrouilles d’immigration d’Arpaio, connues sous le nom de «balayages», ont impliqué un grand nombre d’adjoints du shérif convergeant vers une zone du métro de Phoenix – y compris certains quartiers latinos – pendant plusieurs jours pour arrêter les contrevenants au code de la route et arrêter d’autres contrevenants.

Arpaio a dirigé 20 des patrouilles à grande échelle de janvier 2008 à octobre 2011. Sous la direction d’Arpaio, l’agence a continué à faire respecter l’immigration dans des patrouilles de circulation plus petites et plus routinières jusqu’au printemps 2013, ce qui a conduit à sa condamnation pénale.

Lydia Guzman, une défenseure des droits civiques latino-américaine et critique de longue date d’Arpaio, a déclaré qu’il n’était pas juste de blâmer Penzone pour les problèmes profonds de l’agence.

«Je pense qu’en fin de compte, ce qui a causé tout cela, c’est Joe. Nous n’aurions jamais été dans cette impasse. Le comté de Maricopa aurait pu prospérer avec toutes sortes de merveilleux programmes (gouvernementaux) si l’affaire Melendres n’avait pas existé », a déclaré Guzman, faisant référence à l’affaire de profilage par son nom propre. « Je blâme Joe. »

Jacques Billeaud, The Associated Press