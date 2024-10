Les contribuables du Massachusetts paieront 512 millions de dollars supplémentaires pour une ligne de transport d’hydroélectricité canadienne

PORTLAND, Maine– Trois services publics du Massachusetts et la société mère de Central Maine Power ont convenu que les contribuables du Massachusetts devront assumer 512 millions de dollars de coûts supplémentaires causés par les retards dans la construction d’un projet de transport d’électricité dans le Maine qui permettra Hydroélectricité canadienne pour atteindre le réseau électrique de la Nouvelle-Angleterre.

Les partisans ont déclaré mercredi que le projet visant à fournir suffisamment d’énergie propre pour alimenter environ un million de foyers représente toujours une bonne affaire malgré les retards et les nouveaux coûts.

« Même avec ces coûts imprévus, il s’agit d’une énergie propre à un très bon prix. Je ne suis pas sûr que nous serons à des prix aussi bas à l’avenir. Nous devrions donc serrer les dents, absorber les dépenses supplémentaires et continuer », a déclaré le sénateur de l’État du Massachusetts, Michael Barrett, de Lexington, coprésident du comité des télécommunications, des services publics et de l’énergie de l’Assemblée législative.

Le coût du projet est passé de 1 milliard de dollars à au moins 1,5 milliard de dollars en raison de l’inflation et des retards causés par les opposants, ce qui a obligé la législature du Massachusetts à donner son approbation à la fin de l’année dernière pour que la plupart des coûts supplémentaires soient répercutés sur les contribuables.

Le département des ressources énergétiques du Massachusetts et le bureau du procureur général ont signé l’accord, que les parties ont soumis lundi au département des services publics de l’État pour approbation.

Les partisans du projet affirment que les 1 200 mégawatts d’électricité qu’il fournit réduiraient les tarifs de l’électricité dans la région, réduiraient la pollution par le carbone et aideraient le Massachusetts à atteindre ses objectifs en matière d’énergie propre.

« Cette ligne de transport devrait faire baisser les prix globaux de l’électricité et fournir une énergie nouvelle et fiable au Massachusetts et à la Nouvelle-Angleterre alors que nous passons à une énergie propre. Nous espérons que l’hydroélectricité propre commencera bientôt à arriver dans notre État », ont déclaré Elizabeth Mahoney, commissaire aux ressources énergétiques, et Liz Anderson, du bureau du procureur général.

Les documents déposés auprès du Département des services publics du Massachusetts indiquent que les contribuables du Massachusetts économiseraient environ 3,4 milliards de dollars sur le contrat de 20 ans, sur la base des prix prévus.

La société mère de Central Maine Power, Avangrid, et la société canadienne Hydro Québec se sont associées sur le projet qui prévoyait une ligne de transport d’électricité de 145 milles (233 kilomètres), suivant principalement les corridors existants. Mais une nouvelle section de 85 kilomètres a dû être creusée à travers les bois pour atteindre la frontière canadienne, ce que les groupes environnementaux et de conservation ont décrié.

Le projet a dû surmonter de nombreux obstacles.

Il a obtenu toutes les approbations réglementaires, mais les travaux ont été interrompus après que les électeurs du Maine ont rejeté le projet lors d’un référendum de novembre 2021. Un jury a conclu le référendum était inconstitutionnel parce que cela violait les droits acquis des développeurs.