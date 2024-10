Les contribuables de 24 États pourront déposer leurs déclarations directement auprès de l’IRS en 2025

WASHINGTON– L’IRS étend son programme qui permet aux gens de déclarer gratuitement leurs impôts directement auprès de l’agence.

Le percepteur fédéral des impôts Programme de fichiers directsqui permet aux contribuables de calculer et de soumettre leurs déclarations directement au gouvernement sans utiliser de logiciel commercial de préparation de déclarations de revenus, sera ouvert à plus de 30 millions de personnes dans 24 États au cours de la saison de déclaration de revenus 2025.

Le programme a été déployé à titre pilote au cours de la saison fiscale 2024 dans 12 États.

Maintenant, le commissaire de l’IRS, Daniel Werfel, déclare que le programme sera permanent et l’IRS élargira les possibilités d’éligibilité pour les contribuables.

« Nous annonçons des extensions significatives de Direct File qui rendront le service accessible à des millions de contribuables supplémentaires en 2025 », a déclaré Werfel lors d’un appel téléphonique jeudi avec des journalistes. Il a déclaré qu’il était possible que d’autres États choisissent encore de rejoindre le programme en 2025.

Le programme pilote de 2024 a permis aux habitants de certains États dotés de W-2 très simples de calculer et de soumettre leurs déclarations directement à l’IRS. Ceux qui ont utilisé le programme ont réclamé plus de 90 millions de dollars de remboursements, a indiqué l’IRS.

Il était initialement accessible à certains contribuables de Californie, de New York, d’Arizona, de Floride, du New Hampshire, du Nevada, du Dakota du Sud, du Tennessee, du Texas, de Washington, du Wyoming et du Massachusetts.

Les États qui seront ajoutés en 2025 comprennent : l’Alaska, le Connecticut, l’Idaho, le Kansas, le Maine, le Maryland, le New Jersey, le Nouveau-Mexique, la Caroline du Nord, l’Oregon, la Pennsylvanie et le Wisconsin.

En outre, de nouvelles normes d’éligibilité permettront la participation des contribuables ayant un revenu et des crédits de 1 099, notamment le crédit pour la garde d’enfants et de personnes à charge, le crédit pour les cotisations d’épargne-retraite et la déduction pour les comptes d’épargne santé, entre autres.

« D’autres pays offrent à leurs citoyens la possibilité de faire ce genre de choses depuis des années », a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, lors d’un appel avec les journalistes. Plusieurs pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques, dont l’Allemagne et le Japon, disposent de systèmes similaires avec des formulaires fiscaux préremplis.

L’idée du fichier direct n’est pas perçue favorablement par le sociétés de logiciels de préparation de déclarations de revenus commerciales qui ont gagné des milliards de dollars en faisant payer aux gens l’utilisation de leurs logiciels.

De plus, un rapport de l’inspecteur général de l’IRS publié cette semaine indique que l’IRS n’a pas maintenu des garanties suffisantes en matière de protection des données liées à l’IRS Free File Alliance. L’alliance est un accord de longue date entre l’IRS et certaines sociétés commerciales de préparation de déclarations de revenus visant à fournir des services gratuits de préparation de déclarations de revenus aux contribuables à revenus faibles et moyens.

La Free File Alliance est distincte du programme Direct File.

L’IRS a été chargé d’étudier comment créer un système de « fichiers directs » dans le cadre de l’argent qu’il a reçu de la loi sur la réduction de l’inflation promulguée par le président Joe Biden en 2022. Il a donné à l’IRS neuf mois et 15 millions de dollars pour faire rapport. comment un tel programme fonctionnerait.