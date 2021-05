Les contrevenants au verrouillage du Bihar sont faits pour ramper sur les coudes, imiter les grenouilles pour décourager de sortir

À un moment où tout le pays se bat contre la deuxième vague de Covid-19 et que de nombreux États ont imposé un verrouillage pour freiner la propagation du virus, certaines personnes risquent leur vie tout en posant un danger pour les autres en sortant de la maison sans aucun travaux apparents. La police met en garde et impose des amendes à ces contrevenants dans de nombreuses villes. Maintenant, une vidéo est apparue dans laquelle on peut voir la police de Kishanganj du Bihar punir les contrevenants au verrouillage d’une manière unique.

Dans le clip non daté, une douzaine d’hommes masqués peuvent être vus rampant sur les coudes et les genoux et certains sautant comme des grenouilles au milieu de la zone de Dey Market. Les jeunes hommes sont entourés de flics. Lorsque l’un d’eux, loin derrière les autres, s’arrête pour reprendre son souffle, un policier lui donne un coup dans le dos avec une matraque.

Quand le Tâches ont été achevés, les hommes ont été libérés après avoir été mis en garde contre l’itinérance inutilement pendant le verrouillage.

Fait intéressant, ce n’est pas la première fois qu’une telle punition est infligée aux contrevenants. Au cours de la première semaine de mai, un groupe de personnes a été puni dans la ville de Depalpur, à Indore, dans le Madhya Pradesh. Les contrevenants ont été invités à effectuer des sauts de grenouilles sur les battements de tambours.

Pendant ce temps, le pays possède plus de 37 lakh cas actifs de Covid-19 et 2,62 317 décès, comme le 14 mai à midi, le Bihar a également un total de 96 278 cas actifs de Covid et 3 593 ont succombé au virus. De nombreux législateurs, bureaucrates et médecins de l’État ont également perdu la vie.

Compte tenu de l’augmentation sans précédent des cas de Covid, le ministre en chef Nitish Kumar a prolongé le verrouillage de l’État jusqu’au 25 mai. Auparavant, le verrouillage devait prendre fin le 15 mai. Cette décision a été prise jeudi lors d’une réunion de haut niveau présidée par le CM.

