Les contrefaçons de jeu de Daniel Jones ont trompé la défense des Bears de Chicago dans la victoire des Giants – Shaw Local

EAST RUTHERFORD, NJ – À 6 pieds 5 pouces et 230 livres, le quart-arrière des Giants de New York, Daniel Jones, ne ressemble pas au pied le plus rapide. Sa tromperie, cependant, est sur le point.

Dimanche, Jones a simulé les Bears et un quart-arrière peut s’attendre à simuler n’importe quelle défense. Jones a marqué deux touchés au sol lors de la victoire des Giants contre les Bears, 20-12, au MetLife Stadium du New Jersey. Les deux touchés sont survenus sur des contrefaçons d’action de jeu où Jones a gardé le football et l’a dirigé lui-même.

Il a trompé la défense des Bears les deux fois.

“Il est peut-être un peu plus rapide que vous ne le pensez, mais ce ne sont que quelques jeux qui pourraient surprendre la défense”, a déclaré le gardien des Bears Jaquan Brisker.

Il l’a certainement fait dimanche.

Jones a couru pour 68 verges et deux touchés en six courses. Il est également allé 8 en 13 passes pour 71 verges. Avec la victoire, les Giants se sont améliorés à 3-1, tandis que les Bears sont tombés à 2-2 après la défaite.

Le premier touché de Jones est survenu au milieu du premier quart. Il a simulé une main près de la ligne des 25 mètres, a roulé vers la gauche et avait des kilomètres d’espace pour travailler. Avec l’aide d’un bloqueur devant lui, il a couru dans ce qui était officiellement une course de touché de 21 verges.

Sa tromperie, combinée à une mobilité meilleure que les gens ne le pensent, a fait une combinaison mortelle.

“Ce qui le rend vraiment efficace, j’ai l’impression, c’est qu’il peut sortir de la poche”, a déclaré Brisker. “Quand il roule, il peut être équilibré, il peut sortir de la poche ou rester dans la poche.”

Avec un peu plus de cinq minutes à jouer au deuxième quart, il a marqué sur un jeu presque identique, cette fois à huit mètres.

Ces deux jeux ont été les seuls touchés des Giants du match.

“Je pense que c’était juste bon en leur nom et que nous ne nous en tenions pas à nos clés”, a déclaré le secondeur des Bears Roquan Smith. « C’est à cela que tout se résume, nous nous en tenons à nos clés. Si vous faites cela, vous aurez une excellente chance de les arrêter.

Cela dit, les Bears n’ont pas si mal joué défensivement. Ils ont cédé 262 verges au sol, ce qui n’était pas bon, mais ont limité les Giants à 71 verges par la passe. Le Safety Eddie Jackson a eu une interception en fin de match. Ils ont donné une chance à leur équipe, l’attaque n’a pas pu marquer de touchés.

Cela a aidé Jones à se pincer la cheville à la fin du troisième quart. Le quart-arrière remplaçant Tyrod Taylor est entré dans le match pendant un court moment, mais Taylor a pris un coup dur au début du quatrième quart. Les Giants ont retiré Taylor du match pour l’évaluer pour une commotion cérébrale.

Sans troisième quart-arrière actif, les Giants étaient dans la position délicate de jouer Jones avec une cheville bum ou de ne pas avoir de quart-arrière du tout. Ils ont choisi de coller Jones sur le terrain dans la formation de chat sauvage – avec le QB aligné à l’extérieur au receveur large – et ont envoyé le ballon directement au porteur de ballon.

Les Giants sont devenus sauvages pendant trois jeux consécutifs pour établir un panier en fin de match.

“Je me demandais ce qu’ils allaient faire, en fait”, a déclaré le demi de coin Kindle Vildor des Bears. “Alors j’ai en quelque sorte pensé qu’ils allaient courir le ballon, alors nous voulions vraiment charger la boîte.”

Avec une avance en fin de match et un temps écoulé, la stratégie n’a pas fini par coûter cher aux Giants. Ils se sont appuyés sur Saquon Barkley (146 verges au sol en 31 courses) et le jeu de course.

Mais ce sont les faux jeux de Jones plus tôt dans le match qui ont construit cette avance.

“Nous ne faisions pas notre travail, en un mot”, a déclaré Smith. « Certes, ce sont deux grands appels de jeu. »