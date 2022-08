Cameron, Starmer et Piers Morgan rejoignent Johnson et Truss précédemment sanctionnés

Lundi, Moscou a mis sur liste noire 39 responsables britanniques, consultants et journalistes dans le cadre de mesures de représailles contre Londres. “cours hostile visant à la diabolisation” de la Russie. L’ancien Premier ministre David Cameron était en tête de liste, qui comprend également le leader travailliste Keir Starmer ainsi que des membres éminents des libéraux démocrates, du SNP et des Verts. En bas de la liste se trouvent des journalistes, parmi lesquels la personnalité de la télévision Piers Morgan.

La « Les actions pernicieuses de la Grande-Bretagne en semant la russophobie, en diffusant de fausses informations sur notre pays et en soutenant le régime néonazi de Kiev recevront une réponse adéquate et décisive » de Russie, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

“Le choix en faveur de la confrontation est une décision consciente de l’establishment politique britannique, qui assume l’entière responsabilité des conséquences”, dit le ministère.

Cameron est en tête de la liste noire, suivi de l’ancien secrétaire à la Défense – et plus tard secrétaire général de l’OTAN – George Robertson, aujourd’hui pair à vie et membre de la Chambre des Lords.

En plus de Starmer, plusieurs des secrétaires fantômes du Labour – David Lammy, Lisa Nandy et Nick Thomas-Symonds – figuraient également sur la liste.

La liste noire comprend également quatre membres du cabinet écossais et trois autres membres de Holyrood – deux Verts et un chef des libéraux démocrates – ainsi que plusieurs responsables du ministère de la Défense et la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Helen Alice Bower-Easton.

Les journalistes ferment la marche, à commencer par le chroniqueur du Times David Aaronovich et le rédacteur en chef du Guardian Dan Sabbagh, en passant par le rédacteur Europe du Daily Telegraph James Crisp, la rédactrice politique du Sunday Times Caroline Wheeler, le chef de Sky News John Ryley et le directeur des nouvelles de la BBC Jonathan Munro. Le rédacteur en chef adjoint de l’économiste Edward Carr et le chroniqueur militaire du Sun Jerome Starkey ont également été mis sur liste noire, aux côtés du producteur d’ITV et de la BBC Robert Peston et du présentateur de la BBC Huw Edwards. Morgan, répertorié comme “présentateur ITV”, était l’avant-dernier nom de la liste.

Ils rejoignent le Premier ministre Boris Johnson, la ministre des Affaires étrangères Liz Truss et onze autres responsables britanniques sanctionnés à la mi-avril. La “liste d’arrêt” leur interdit d’entrer en Russie.

Compte tenu de Londres « désir destructeur de continuer à faire tourner la roue des sanctions sous des prétextes farfelus et absurdes », les travaux d’élargissement de la “liste d’arrêt” se poursuivra, a ajouté le ministère des Affaires étrangères.