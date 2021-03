Xiaomi a fait attendre les fans jusqu’au deuxième jour de son « Mega Launch » de mars avant de retirer sa dernière entrée Mi Mix, mais l’appareil valait sans doute la peine d’attendre, le Mix Fold servant de premier téléphone pliable officiel de la société.

Nous avons vu une variété de concepts pliables inhabituels taquinés par Xiaomi au cours des dernières années, mais le Mi Mix Fold opte pour une forme familière, similaire à ce que nous avons déjà vu de la série Galaxy Fold de Samsung et du récent Mate X2 de Huawei.

Le Mix Fold possède l’un des plus grands écrans internes de tous les pliables de ce style, avec un panneau flexible HDR10 + AMOLED 60Hz certifié Dolby Vision de 8,01 pouces (2480×1860), tandis que sur la face extérieure se trouve un écran AMOLED étroit de 6,52 pouces (2520×840) 90Hz. (encore une fois avec le support Dolby Vision et HDR10 +).

Sur la base des images que Xiaomi a publiées jusqu’à présent, les cadres de l’écran extérieur semblent légèrement plus épais que ce que le Mate X2 de Huawei apporte à la table, mais le design est toujours indéniablement élégant, en particulier grâce à cet écran interne expansif.

Une paire de plaques d’acier reliées par le système de charnière pliante forme le squelette structurel du Mix Fold, Xiaomi revendiquant une durabilité de la charnière qui devrait pouvoir résister à 200000 plis sans problème.

Les deux moitiés de ce pliable partagent plus que simplement l’écran, avec une batterie divisée de 5020 mAh qui prend en charge la même charge filaire rapide de 67 W que celle des Xiaomi Mi 11 Pro et Ultra récemment annoncés. Les côtelettes multimédias du téléphone sont également renforcées par deux paires de haut-parleurs stéréo, réglés par Harman Kardon – une fonctionnalité que nous n’avons jamais vraiment vue que sur les tablettes centrées sur les médias, jusqu’à présent.

Le plus grand écran semble idéal pour le multimédia et la productivité, Xiaomi présentant une expérience utilisateur MIUI spécialisée avec un mode de bureau dédié qui peut être activé par un simple glissement de trois doigts; permettant aux utilisateurs de faire glisser des applications fenêtrées pour un multitâche avancé.

Même sans ce mode spécialisé, Xiaomi a également travaillé avec les développeurs pour permettre des expériences d’écran partagé plus robustes qui tirent mieux parti de l’espace d’écran supplémentaire que le Mix Fold offre aux utilisateurs. La plate-forme de médias sociaux chinoise Weibo en est un exemple, l’application apparaissant dans deux colonnes discrètes: l’une présentant le flux principal de la plate-forme, tandis que l’autre affichait une vue médiatique ciblée.

On ne sait pas à ce stade quelles autres entreprises Xiaomi a pu approcher pour capitaliser sur la fonctionnalité facilitée par l’affichage principal du Mix Fold, ou à quel point il sera facile pour les développeurs d’inclure la prise en charge de cet écran plus grand sur leur dos.

Il n’est pas surprenant que le Mix Fold s’appuie sur des composants internes de classe phare pour alimenter ses deux écrans et son triple système de caméra arrière; équipé d’un chipset Snapdragon 888 et accompagné d’un le minimum 12 Go de RAM, tandis qu’une version spéciale en céramique du Mix Fold offre 16 Go de RAM (le plus grand nombre à ce jour dans un téléphone Xiaomi), ainsi que 512 Go de stockage.

Quant au système de caméra, il est dirigé par un capteur 108Mp (qui, d’après ses spécifications, semble être l’ISOCELL HM2 de Samsung), accompagné d’un capteur ultra-large de 13Mp et d’un capteur « télémacro » 3x à 30x qui fait ses débuts avec la technologie « lentille liquide » «membrane» de l’objectif qui peut être déformée pour ajuster la distance focale en étant tirée dans le module de caméra.

Xiaomi a inclus des capteurs télémacro sur un certain nombre de ses versions récentes, mais c’est le premier téléphone au monde à présenter une configuration d’objectif liquide – ce que nous nous attendions initialement à voir sur la série P50 tant attendue de Huawei.

Bien qu’il n’y ait pas encore d’informations sur la sortie internationale du Xiaomi Mi Mix Fold, localement, le téléphone a été mis à disposition en pré-commande après son lancement et est mis en vente générale le 16 avril. Xiaomi a fixé le prix du modèle de base du Mix Fold, complet avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour seulement 9 999 CNY ¥ (environ 1110 £ / 1300 € / 1520 $ US), sous-cotant les prix chinois pour le Galaxy Z Fold 2 de Samsung (16 999 ¥) et le Huawei Mate X2 (17 999 ¥).

La capacité de stockage plus élevée Mi Mix Fold avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage coûte 10999 ¥ (environ 1220 £ / 1425 € / 1675 $), tandis que l’édition spéciale en céramique – avec 16 Go de RAM – coûte 12999 ¥ (environ 1440 £ / 1685 € / 1980 $) ).