Les contrats à terme sur maïs chutent de 6% en raison d’une offre plus importante lors du dernier effondrement spéculatif sur les marchés des matières premières

Les contrats à terme sur le maïs ont chuté mardi, les inquiétudes concernant l’abondance de l’offre ayant pesé sur la plus grande récolte de rapport d’Amérique. Il s’agit de la dernière volatilité des échanges dans le secteur des matières premières, car la pandémie et la réouverture économique ont faussé les marchés et ont conduit à de grandes spéculations dans des domaines comme le bois.

Les contrats à terme sur le maïs pour livraison en juillet ont chuté de 6% à 6,18 $ le boisseau, un creux d’un mois.

Le maïs a été mis sous pression un jour après le ministère américain de l’Agriculture dit dans un rapport sur l’état d’avancement des cultures que les agriculteurs américains avaient ensemencé 90% de la superficie de maïs prévue dimanche, devant la moyenne quinquennale de 80%.

Les semis supérieurs à la cadence, résultat de pluies suffisantes dans le Midwest américain, ont semblé contrer les inquiétudes découlant de la demande chinoise persistante de maïs.

Le maïs, comme d’autres produits agricoles, a vu son prix grimper au cours des 12 derniers mois alors que les entreprises s’efforcent de prévenir l’inflation future et de réapprovisionner les stocks alors que les économies reviennent à une activité normale après la pandémie de Covid-19.

En incluant le recul de mardi, les contrats à terme sur le maïs sont en hausse de 28% en 2021 et de 95% au cours de la dernière année.

Le maïs est un composant crucial dans de nombreux articles dans les supermarchés, allant des chips tortilla au bourbon. Environ 40% de la récolte américaine est mélangée au carburant.

La Chine a acheté ces derniers mois de grandes quantités de maïs dans le but d’engraisser des porcs pour remplacer ceux qu’elle a tués lors d’une épidémie de peste porcine africaine avant la pandémie de coronavirus.

Le soja de juillet a chuté d’environ 10 cents à 15,13 $ le boisseau tandis que le blé a baissé d’environ 5 cents à 6,57 $ le boisseau.