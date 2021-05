Les contrats à terme sur l’essence sautent alors qu’une grande partie du pipeline vital reste fermée à la suite d’une cyberattaque

La signalisation est affichée sur une clôture à la jonction de Pelham Colonial Pipeline Co. et parc de réservoirs à Pelham, Alabama, États-Unis, le lundi 19 septembre 2016.

Les prix du carburant ont bondi dans les échanges dimanche soir, car une grande partie de l’un des plus grands pipelines aux États-Unis reste fermé à la suite d’une attaque de cybersécurité.

Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate, l’indice de référence du pétrole américain, ont progressé de 47 cents à 65,37 $ le baril. Le Brent de référence international s’est échangé à 68,76 $ le baril, pour un gain de 48 cents. Les contrats à terme sur le gaz naturel étaient à 2,96 $ par million d’unités thermiques britanniques, tandis que les contrats à terme sur l’essence ont bondi de 3% à 2,193 $ le gallon.

Colonial Pipeline a déclaré dimanche soir que certaines de ses plus petites lignes latérales entre les terminaux et les points de livraison étaient à nouveau en ligne, mais que ses lignes principales étaient toujours fermées.

« Nous sommes en train de rétablir le service sur d’autres latéraux et ne remettrons notre système complet en ligne que lorsque nous pensons qu’il est sûr de le faire, et en pleine conformité avec l’approbation de toutes les réglementations fédérales », a déclaré la société dans un communiqué. .

La rapidité avec laquelle le service est rétabli dans le pipeline reste le facteur crucial à surveiller. Alors que les parcs de stockage disposent généralement de quelques jours d’approvisionnement en carburant stocké, une panne prolongée pourrait entraîner une flambée des prix du carburant.

Colonial Pipeline, qui exploite le plus grand pipeline transportant du carburant de la côte du Golfe au nord-est, « a interrompu toutes les opérations du pipeline » vendredi soir comme mesure proactive suite à une cyberattaque de ransomware.

Le pipeline est un élément crucial de l’infrastructure pétrolière américaine, transportant environ 2,5 millions de barils par jour d’essence, de carburant diesel, de mazout et de carburéacteur. Le pipeline couvre plus de 5 500 milles et transporte près de la moitié de l’approvisionnement en carburant de la côte Est. Le système fournit également du carburant aux aéroports, notamment à Atlanta et à Baltimore.

«Sans cela, il n’y a pas de transport dans la région, il est donc essentiel que le pipeline soit remis en service le plus tôt possible», a déclaré Patrick De Haan, responsable de l’analyse pétrolière chez GasBuddy. « Les impacts augmenteront potentiellement de façon exponentielle après environ le cinquième jour », a-t-il ajouté.

Le président Joe Biden a été informé de la fermeture du pipeline samedi matin, et la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency du Department of Homeland Security se coordonne avec Colonial Pipeline.

La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré dimanche qu’il s’agissait d’un «effort de tous les mains sur le pont en ce moment».

« Nous travaillons en étroite collaboration avec l’entreprise, l’état et les responsables locaux pour nous assurer qu’ils reprennent leurs activités normales le plus rapidement possible et qu’il n’y ait pas de perturbations d’approvisionnement », a-t-elle déclaré à « Face the Nation » de CBS.

La panne du pipeline survient alors que les Américains recommencent à voyager alors que les restrictions sont levées et que le déploiement de la vaccination Covid s’accélère. Vendredi, la TSA a contrôlé plus de 1,7 million de passagers, le plus élevé en plus d’un an.

«La panne coloniale survient à un moment critique pour la reprise de l’économie américaine: le début de la saison de conduite estivale», a noté ClearView Energy Partners. « Une perturbation durable qui conduit à une forte hausse des prix à la pompe pourrait augmenter les perspectives d’interventions de politique intérieure », a ajouté la firme.

La moyenne nationale pour un gallon d’essence s’élevait à 2,962 $ dimanche, en hausse de 60% par rapport à il y a un an, selon AAA.

– Emma Newburger de CNBC a contribué au reportage.