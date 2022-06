Les contrats à terme sur le S&P 500 augmentent de 1% alors que le marché devrait rebondir après une semaine brutale

Les contrats à terme sur actions ont augmenté dans les échanges de nuit lundi après une semaine brutale alors que les investisseurs évaluaient une Réserve fédérale plus agressive et des risques croissants de récession.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont gagné plus de 250 points. Les contrats à terme S&P 500 ont grimpé de 1,1% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont également augmenté de 1,1%. Les marchés boursiers américains ont été fermés plus tôt lundi pour Juneteenth.

Les principales moyennes viennent de subir leur 10e semaine perdante en 11, craignant que la banque centrale ne relève les taux de manière agressive pour maîtriser l’inflation au risque de provoquer un ralentissement économique. Le S&P 500 a chuté de 5,8 % la semaine dernière pour sa plus grande perte hebdomadaire depuis mars 2020, plongeant plus profondément dans le territoire du marché baissier. L’indice de référence des actions est maintenant à plus de 23 % de son niveau record de début janvier.

Le Dow Jones de premier ordre a glissé de 4,8 % la semaine dernière, tombant en dessous de 30 000 pour la première fois depuis janvier 2021 la semaine dernière. Le Nasdaq Composite, riche en technologies, a chuté de 4,8 % la semaine dernière, en baisse de 33 % par rapport à son niveau record.

« La récente chute des marchés boursiers et l’inflexion des attitudes des investisseurs rendent une thèse plus difficile à établir », a déclaré le chef de la recherche sur les investissements de Nationwide, Mark Hackett. « Les investisseurs agissent émotionnellement, mais les fondamentaux commencent à suivre la faiblesse des techniques. »

Le président de la Fed, Jerome Powell, témoignera devant le Congrès mercredi et jeudi. Son apparition intervient après une récente hausse des taux de trois quarts de point de pourcentage, la plus forte augmentation de la banque centrale depuis 1994.

Les investisseurs surveilleront les données entrantes, y compris les ventes de maisons existantes mardi, pour évaluer la santé de l’économie. Des données récentes montrant une faible confiance des consommateurs, une baisse des dépenses de détail et un refroidissement du marché du logement ont alimenté les craintes de récession alors que la Fed lutte contre l’inflation à des sommets de 41 ans.

Pendant ce temps, les crypto-monnaies ont poursuivi leur tour de montagnes russes. Bitcoin est tombé à un nouveau creux de 2022 de 17 601,58 $ au cours du week-end avant de remonter au-dessus de la barre des 20 000 $ lundi. La plus grande crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation boursière se situe à 70 % en dessous de son record historique de novembre.