Les contrats à terme sur le maïs ont poursuivi leur forte montée lundi, atteignant leur plus haut niveau en plus de sept ans et déclenchant une pause dans les échanges au Chicago Board of Trade.

Les contrats à terme se sont négociés à plus de 6,50 $ le boisseau tôt lundi, en hausse de plus de 1 $ le boisseau depuis fin mars. La flambée des prix est survenue alors que les conditions météorologiques difficiles dans le Haut-Midwest ont suscité des inquiétudes quant à l’offre de maïs dans un contexte de hausse plus large des prix des matières premières.

« La sécheresse dans le Dakota du Nord et du Sud continuant de s’aggraver, il y a un risque supplémentaire pour la saison des semis de 2021 qui pourrait faire pression sur l’offre dans un marché déjà serré … Les deux États représentent la majorité de la production de blé du pays, et ~ 7,5% de la production de maïs, et ~ 10% de soja », a déclaré Jefferies dans une note aux clients plus tôt ce mois-ci.