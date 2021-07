Les contrats à terme sur le Dow bondissent de plus de 200 points après que le Dow a connu la pire journée depuis octobre

Wall Street a subi une forte baisse pendant les heures de négociation normales, les investisseurs craignant que la variante à propagation rapide du coronavirus delta n’entrave la reprise économique. Le blue chips Dow a chuté de plus de 700 points pour afficher sa pire journée depuis octobre, tandis que le S&P 500 a chuté de 1,6% et le Nasdaq Composite a chuté d’environ 1,1%.

Les actions directement liées à une réouverture réussie, telles que les compagnies aériennes et les compagnies de croisières, ont fait les frais de la vente. Carnival et Norwegian Cruise Line ont chuté de plus de 5 % chacun, tandis que Royal Caribbean a chuté de 4 %. Les actions de United Airlines ont chuté de 5,5%.

De nouveaux cas de Covid rebondissent aux États-Unis alors que la variante delta se propage, en grande partie parmi les non vaccinés. Les États-Unis enregistrent en moyenne environ 26 000 cas quotidiens au cours des sept derniers jours, soit plus du double de la moyenne d’il y a un mois, selon les données du CDC .

Les secteurs cycliques classiques de l’énergie et de la finance ont été les plus gros perdants, chutant respectivement de 3,6% et 2,8%. Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 12 points de base à 1,17 %, son plus bas niveau depuis février, intensifiant les craintes d’un ralentissement économique.

Pourtant, même après la baisse de lundi, le S&P 500 n’est qu’à 3,1% en dessous de son record de la semaine dernière. De plus, alors que l’indice de référence des actions est tombé en dessous de sa moyenne mobile de 50 jours lors de la déroute de lundi, il a finalement clôturé au-dessus de ce niveau technique clé, offrant un peu d’espoir aux investisseurs à la recherche d’un rebond.

« De nombreuses entreprises cycliques vendent par crainte que Covid n’arrête la reprise dans son élan », a déclaré Chris Zaccarelli, CIO chez Independent Advisor Alliance. « Nous ne pensons pas que ce soit le cas et sommes disposés à laisser la liquidation suivre son cours et à acheter la baisse en pensant que l’économie se rétablira complètement et reviendra à sa trajectoire de croissance antérieure, amenant la plupart des entreprises cycliques à les industries du transport aérien, du voyage et des loisirs avec elle. »

Les actions d’IBM ont bondi de 3% dans les échanges prolongés lundi après que le fournisseur de technologies et de services d’entreprise a annoncé des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes et montré sa plus forte croissance de revenus en trois ans.