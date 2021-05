Les contrats à terme sur le bois tombent pour un huitième jour consécutif, alors que la spéculation qui a porté les prix à un record se déroule

Les contrats à terme sur le bois ont chuté pour une huitième journée consécutive mercredi et ont menacé de faire dérailler une frénésie d’un mois qui a poussé le prix du bois à des niveaux records au milieu de l’ère de la pandémie.

Les contrats à terme sur le bois pour livraison en juillet ont chuté d’environ 5% à 1 201 $ par mille pieds-planche mercredi, selon FactSet. Les prix ont atteint ce que l’on appelle la limite inférieure, le pourcentage de baisse maximal autorisé par l’échange.

Les prix ont chuté chaque jour depuis que le bois a atteint un record de 1 711 $ par mille pieds-planche le 10 mai. Malgré l’évanouissement, le prix du bois est toujours en hausse d’environ 37% en 2021.

« Le prix a étouffé la demande. Période. Il n’y a pas d’autre question à ce sujet », a déclaré Robin Cross, un courtier en matières premières chez StoneX qui négocie au CME Group. « Ce n’est pas comme si j’avais tout un tas de gars qui appellent et qui le vendent. Ce qui se passe vraiment, c’est que les gars ont acheté des stocks à prix élevé, et ils ont peur d’en ajouter. … Personne ne veut se retrouver avec le sac de 1700 $ . «

Des dizaines de milliers de propriétaires bloqués à la maison et de nouveaux constructeurs de maisons ont, pendant une grande partie de l’année dernière, acheté du pin transformé à la tonne. Mais plus récemment, les scieries étant incapables de répondre à la demande alors que le calendrier se rapprochait du printemps, une frénésie spéculative est entrée sur le marché, les négociants augmentant les prix de manière agressive depuis mars.

Les mises en chantier de logements unifamiliaux ont chuté de 13% en avril, la plus forte baisse depuis le début de la pandémie, selon les données de cette semaine. L’augmentation des coûts du bois d’œuvre était en partie responsable du ralentissement de la production par les constructeurs d’habitations alors même que la demande de logements augmentait.

Cross a expliqué que si le bois semblait suracheté aussi récemment que plus tôt ce mois-ci sur la base des prix et des mesures techniques, il a déclaré que son récent recul commençait à paraître excessif dans la direction opposée.

« Je crois que sur le marché, nous allons voir un chat mort rebondir. Quand le marché est monté à 1 733 $, c’était le marché du bois le plus suracheté de l’histoire. Techniquement parlant, pas seulement sur le prix », a-t-il déclaré. « Maintenant, assis à 1 201 $ et une ligne droite singulière [downward], ce n’est pas tout à fait le marché le plus survendu de l’histoire. Mais c’est sacrément proche. «

Bien que les règles pour atteindre les prix limites à la baisse varient selon la classe d’actifs, atteindre ce niveau sur les marchés des matières premières peut être particulièrement stressant pour les traders qui sont incapables de vendre leurs positions parce que la négociation sur les bourses est interrompue dès que la limite de prix à la baisse est atteinte.

Le changement de prix limite à la baisse des contrats à terme sur le bois le 19 mai est de 63 $, selon le Groupe CME. À la dernière lecture, les contrats à terme sur le bois avaient atteint cette limite et avaient été arrêtés à 1 201 $.