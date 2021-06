Les contrats à terme sur indices boursiers ont peu changé après la clôture record du Nasdaq

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont peu changé au cours de la nuit de mardi, après que le S&P 500 a clôturé juste avant un nouveau record.

Les contrats à terme liés au Dow Jones Industrial Average ont progressé de 28 points. Les contrats à terme S&P 500 sont restés stables, tandis que les contrats à terme Nasdaq 100 ont gagné 0,07%.

Les trois moyennes principales ont terminé la séance de mardi dans le vert, inversant les pertes du début de la séance au milieu de la vigueur du secteur technologique.

Le S&P 500 a progressé de 0,5%, pour clôturer à seulement 0,2% d’un nouveau plus haut historique de clôture. Le Dow Jones a augmenté de 163 points après avoir chuté plus tôt dans la session de plus de 120 points. Le Nasdaq Composite a été le surperformant relatif, atteignant un nouveau record intrajournalier et affichant un gain de 0,8% sur la session pour une nouvelle clôture record.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a témoigné devant la Chambre des représentants mardi, ce qui a semblé remonter le moral en réitérant que les pressions inflationnistes seront temporaires.

« Powell a expliqué comment le dépassement de l’inflation provient des catégories directement affectées par la réouverture », a déclaré Ed Moya, analyste de marché principal chez Oanda. « Il a noté qu’il y a une demande extrêmement forte et que l’offre a été prise au dépourvu. »

Dans des remarques préparées publiées lundi soir, le chef de la banque centrale a réitéré que l’économie est en croissance, bien que la menace de la pandémie soit toujours présente.

Pour juin, le S&P 500 et le Nasdaq Composite sont dans le vert, en hausse de 1% et 3,6%, respectivement. Le Dow Jones, cependant, est dans le rouge pour le mois en raison de la faiblesse de Caterpillar et de JPMorgan.

Pour l’avenir, UBS a déclaré qu’elle maintenait une « vue tactique positive sur les actions », mais que les gains seraient inégalement répartis.

« Nous voyons un potentiel sur les marchés régionaux qui ont pris du retard au deuxième trimestre, en particulier la Chine et le Japon, ainsi que parmi les entreprises et les secteurs les plus exposés à la réouverture économique, notamment l’énergie, la finance et les petites et moyennes capitalisations américaines », a déclaré le cabinet. a écrit dans une note récente aux clients. UBS a déclaré que les investisseurs devraient prendre des bénéfices sur certains des gagnants depuis le début de l’année qui pourraient avoir limité la hausse à venir, notamment les noms de l’immobilier, de la consommation discrétionnaire et de l’industrie.

Bitcoin a publié une autre session volatile mardi, la crypto-monnaie tombant à un moment donné en dessous de 30 000 $ et effaçant ses gains pour 2021. Mais bitcoin a finalement récupéré la totalité de la perte de plus de 11% et a terminé la session en territoire positif, selon les données de Coin Metrics .

La saison des bénéfices est en grande partie terminée, mais Winnebago devrait publier ses résultats trimestriels avant la cloche d’ouverture mercredi, tandis que KB Home publiera les résultats à la fermeture du marché.