Les contrats à terme sur indices boursiers augmentent légèrement après une journée perdante lundi

Les actions de Nike ont légèrement augmenté dans les échanges post-marché après que la société de vêtements de sport a dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices et de ventes pour le quatrième trimestre fiscal malgré un verrouillage de Covid en Chine et un climat plus difficile pour les consommateurs aux États-Unis

Les investisseurs surveilleront plus de données mardi, y compris la confiance des consommateurs en juin et les prix des maisons en avril, pour évaluer la santé de l’économie. Les craintes d’une récession ont augmenté ces derniers temps alors que la Réserve fédérale tente de lutter contre la flambée de l’inflation par des hausses de taux agressives.

L’action du jour au lendemain a suivi des pertes modestes à Wall Street alors qu’un rallye de retour s’est arrêté. Le Dow de premier ordre a chuté d’environ 60 points, tandis que l’indice de référence plus large, le S&P 500, a chuté de 0,3 % et le Nasdaq Composite, très technologique, a perdu 0,7 %. Les principales moyennes se sont redressées la semaine dernière, affichant leur première semaine positive depuis mai.

Plusieurs grandes banques ont augmenté leurs dividendes en réponse à la réussite des tests de résistance de la Réserve fédérale de cette année, notamment Bank of America, Morgan Stanley et Goldman Sachs. JPMorgan et Citigroup, cependant, ont déclaré que des exigences de capital de plus en plus strictes les obligeaient à maintenir leurs dividendes inchangés.

Malgré le rebond de la semaine dernière, le S&P 500 est en baisse de près de 14 % au deuxième trimestre, en passe d’afficher son pire trimestre depuis le premier trimestre 2020, au plus fort de la pandémie.

“Le rebond après les creux du marché baissier est un changement bienvenu, même si le ralentissement de la croissance économique et le manque de capitulation des investisseurs font que beaucoup sont sceptiques quant à la durabilité de la reprise”, a déclaré Mark Hackett, chef de la recherche sur les investissements chez Nationwide.