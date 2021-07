Les contrats à terme sur Dow rebondissent de 150 points alors que les marchés cherchent à rebondir après la vente de jeudi

Les contrats à terme sur actions étaient pour la plupart plus élevés vendredi matin après la chute des principaux indices jeudi en raison des craintes d’un ralentissement de la croissance économique mondiale.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont augmenté de 146 points, soit 0,4%. Les contrats à terme S&P 500 ont rebondi de 0,2% et les contrats à terme Nasdaq-100 ont légèrement baissé.

Le rendement du Trésor à 10 ans a rebondi de 5 points de base à 1,34%, atténuant les inquiétudes concernant un ralentissement économique (1 point de base est de 0,01%). La baisse des rendements a récemment mystifié les investisseurs, le rendement à 10 ans tombant à 1,25% à son plus bas jeudi.

Les actions qui ont mené les pertes jeudi ont mené les gains dans les échanges avant bourse vendredi. Bank of America a bondi de près de 2% en début de séance, entraînant un rebond des actions financières. Royal Caribbean et Carnival ont chacun augmenté de plus de 2%. American Airlines et United Airlines ont gagné plus de 1%.

Les actions de GM ont gagné 2% après que Wedbush a déclaré que l’action est un achat et pourrait bondir de plus de 50% alors que les investisseurs réalisent l’étendue de l’évolution de sa technologie et de ses véhicules électriques.

Les pertes de jeudi sont survenues alors que la prolifération de la variante hautement infectieuse du delta Covid a également alimenté les inquiétudes concernant le retour économique mondial. Les Jeux olympiques ont annoncé une interdiction des spectateurs aux jeux d’été de Tokyo alors que le Japon déclarait l’état d’urgence pour freiner la propagation du coronavirus.

Le Dow Jones a clôturé la session ordinaire de jeudi en baisse de 259,86 points, soit 0,75%. Le S&P 500 a plongé de 0,86% tandis que le Nasdaq a brisé une séquence de quatre jours de victoires en perdant 0,72%.

Pour la semaine, le Dow Jones est en baisse de 1,1%, le S&P 500 est en baisse de 0,7% et le Nasdaq Composite a perdu 0,5%.

Les actions des entreprises liées à la reprise économique ont pesé sur le marché jeudi. Les principales compagnies de croisières, compagnies aériennes et actions de rénovation domiciliaire se sont effondrées. Les actions de puces ont également chuté et les noms de Big Tech ont reculé après avoir gagné lors des sessions précédentes.

« [T]Le marché continue de réfléchir à ce qu’il faut faire après les pics de croissance et la Fed éteint le robinet (aucun de ceux-ci ne s’est encore produit nécessairement) et avant une saison des résultats du 2T21 qui commence mardi prochain », a déclaré Chris Hussey de Goldman Sachs dans une note jeudi. .

Le dernier rapport sur les demandes d’allocations chômage publié jeudi indiquait également un ralentissement potentiel du secteur du travail, les nouveaux demandeurs d’allocations de chômage ayant grimpé de manière inattendue à 373 000 au cours de la semaine se terminant le 3 juillet. Les économistes attendaient 350 000 demandes initiales, selon Dow Jones.