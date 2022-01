Les contrats à terme sur Dow augmentent de 200 points alors que le marché s’apprête à conclure une semaine folle, Apple partage pop

Les contrats à terme sur actions ont augmenté jeudi dans les échanges du jour au lendemain, stimulés par un bond des actions Apple, alors que Wall Street cherche à conclure une semaine de montagnes russes sur une note positive.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont gagné 200 points. Les contrats à terme S&P 500 ont grimpé de 0,8% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont bondi de 1,3%.

Les actions d’Apple ont bondi de près de 5 % dans les échanges après les heures de bureau après que la société ait annoncé son plus gros trimestre en termes de revenus. Ses ventes ont augmenté de plus de 11 % malgré les difficultés d’approvisionnement et les effets persistants de la pandémie. Apple a battu les estimations des analystes pour les ventes dans toutes les catégories de produits, à l’exception des iPads.

Les principales moyennes ont connu des fluctuations intrajournalières démesurées chaque jour cette semaine alors que les investisseurs ont continué à digérer le pivot de la Réserve fédérale vers une politique plus stricte. La jauge de peur du marché, l’indice de volatilité Cboe, a atteint son plus haut niveau depuis octobre 2020 plus tôt cette semaine et s’est négociée au-dessus du seuil de 30.