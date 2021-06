Les contrats à terme sur Dow augmentent de 100 points grâce aux bénéfices de Nike, un rapport clé sur l’inflation à venir

Les contrats à terme sur actions américaines ont augmenté dans les échanges du jour au lendemain jeudi après que le S&P 500 a clôturé à un niveau record.

Les contrats à terme sur Dow ont augmenté d’environ 100 points. Les contrats à terme S&P 500 ont gagné 0,1% et les contrats à terme Nasdaq 100 sont restés stables.

Les actions de Nike ont augmenté de près de 5% dans les échanges prolongés après que la société a annoncé un bénéfice de 93 cents par action, dépassant une estimation de Refinitiv de 42 cents par action. Les revenus ont atteint 12,34 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 11,01 milliards de dollars. Les ventes numériques ont augmenté de 41 % depuis l’année dernière et de 147 % par rapport à il y a deux ans. FedEx a plongé de 4% malgré une baisse des résultats en haut et en bas. FedEx a également donné de bonnes perspectives annuelles.

Les actions de la grande banque américaine ont explosé après que la Réserve fédérale a annoncé que les banques pourraient facilement résister à une grave récession. La Fed, en publiant les résultats de son test de résistance annuel, a déclaré que les 23 institutions de l’examen de 2021 restaient « bien au-dessus » des niveaux de capital minimum requis pendant un ralentissement économique hypothétique. Bank of America et Wells Fargo ont augmenté respectivement de 1,8% et 2,7%.

Les investisseurs surveilleront un indicateur clé de l’inflation vendredi matin lorsque le département du Commerce publiera l’indice de base des dépenses de consommation personnelle. Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendent à ce que les prix augmentent de 3,4% en mai par rapport à l’année précédente. Les économistes estiment également que les prix ont augmenté de 0,6% d’avril à mai.

L’indice saisit les mouvements de prix d’une variété de biens et de services. Il est également généralement considéré comme une mesure plus large de l’inflation, car il capture les changements de comportement des consommateurs et a une portée plus large que l’indice des prix à la consommation du ministère du Travail.

Jeudi, le Dow Jones Industrial Average a bondi de 322 points et le S&P 500 a atteint un nouveau record de 4 266,49 après avoir gagné 0,6%.

Le Nasdaq Composite, riche en technologie, a atteint un nouveau record de 14 369,71 alors que les investisseurs continuaient d’investir dans les actions de croissance. Le fonds phare de Cathie Wood, ARK Innovation, a augmenté de 1,5% et est devenu positif pour l’année.

Le président Joe Biden a annoncé jeudi que la Maison Blanche avait conclu un accord sur les infrastructures avec un groupe bipartite de sénateurs. Les législateurs ont travaillé pendant des semaines pour élaborer un paquet d’environ 1 000 milliards de dollars qui pourrait passer par le Congrès avec le soutien des deux parties. Le cadre comprendra 579 milliards de dollars de nouvelles dépenses pour les transports comme les routes, les ponts et les voies ferrées, l’infrastructure des véhicules électriques et le transport en commun électrique, entre autres.

Suite à la liquidation induite par la Réserve fédérale la semaine dernière, les actions se dirigent vers vendredi avec une probabilité de terminer la semaine en hausse. Le Dow Jones est en hausse de 2,7% cette semaine et le S&P 500 a augmenté de 2,4% depuis lundi. Le Nasdaq est en hausse de 2,4% cette semaine.