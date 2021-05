Les contrats à terme sur Dow augmentent après que les principales moyennes ont enregistré une séquence de trois jours

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont peu changé jeudi soir, après que les trois grandes moyennes ont brisé des séries de trois jours de pertes pour terminer la journée en hausse.

Les contrats à terme liés au Dow Jones Industrial Average ont gagné 18 points. Les contrats à terme sur S&P 500 ont progressé de 0,08%, tandis que les contrats à terme sur Nasdaq 100 ont affiché une légère baisse.

Lors des échanges réguliers, le Dow a avancé de 434 points pour un gain de 1,29%. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont gagné respectivement 1,22% et 0,72%.

Pourtant, malgré la bonne session de jeudi, les principales moyennes sont sur la bonne voie pour de lourdes pertes pour la semaine alors que les craintes d’inflation ont frappé le sentiment.

Le Dow Jones est en baisse de 2,18% pour la semaine, tandis que le S&P a perdu 2,84%. Les valeurs technologiques ont été particulièrement touchées, faisant chuter le Nasdaq de 4,56% pour la semaine.

« La hausse de l’inflation restera probablement à l’honneur alors que la reprise post-pandémique s’accélère », a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, dans une note. « Mais alors que nous nous attendons à ce que les craintes d’inflation génèrent des épisodes de volatilité et que nous continuons de nous positionner pour la reflation, nous voyons également ces fluctuations du marché comme une opportunité de renforcer l’exposition aux gagnants structurels. »

Les Centers for Disease Control and Prevention ont assoupli les directives jeudi, affirmant que dans la plupart des contextes, les personnes entièrement vaccinées n’ont pas besoin de porter de masques à l’intérieur ou à l’extérieur.

Les actions les plus exposées à la reprise en cours ont rebondi à la suite de l’annonce, l’indice NYSE Arca Airline ayant terminé la journée en hausse de près de 2%.

La volatilité du marché cette semaine survient alors que les données économiques indiquent une inflation. L’indice des prix à la consommation a bondi de 4,2% par rapport à un an plus tôt en avril, ce qui était le taux le plus rapide depuis 2008. Cela a fait craindre que la Réserve fédérale ne soit forcée de revenir sur sa politique monétaire accommodante.

Pourtant, la saison des résultats a été plus forte que prévu et certains pensent que ce marché haussier a plus de marge de manœuvre et que les investisseurs devraient profiter de toute baisse.

« Le redressement des entreprises est suffisamment fort pour maintenir la hausse des marchés, même si les rendements obligataires augmentent en prévision du resserrement de la banque centrale », a déclaré Robert Buckland, stratège en actions chez Citi, dans une note. « Alors achetez des baisses à court terme, comme nous le voyons peut-être maintenant. Il est temps de devenir plus prudent, mais ce sera peut-être l’année prochaine, pas celle-ci. »

Les chiffres des ventes au détail pour avril seront publiés vendredi, ainsi que les chiffres de la production industrielle et de la confiance des consommateurs.