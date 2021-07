Les contrats à terme sur actions trompent les investisseurs et créent des opportunités d’achat

Cramer a déclaré que les investisseurs avaient une chance de se déplacer sur des actions comme Disney et American Express. Les actions de Disney ont progressé de plus de 4% au cours de la séance. American Express a gagné environ 1%. Ces actions, cependant, ont perdu plus de 2 points dans les échanges matinaux avant de rebondir de plus de 2% par rapport à leurs creux à une clôture de 173,60 $ par action.

Les actions bancaires comme JPMorgan Chase et Goldman Sachs ont également plongé en début de séance avant de grimper, a souligné Cramer.

« Le modèle est avec nous depuis des mois maintenant et à chaque fois, il trompe les gens. Je vous exhorte à ne pas vous laisser induire en erreur par l’attraction descendante des futurs », a-t-il déclaré. « Si vous avez le courage de vos convictions haussières, ces creux sont un cadeau. »