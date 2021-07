Les contrats à terme sur actions s’ouvrent pour la plupart à plat avant le coup d’envoi de la saison des résultats

Les contrats à terme sur actions ont ouvert pour la plupart à plat dimanche soir alors que la saison des résultats débute cette semaine.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont ajouté 25 points, soit 0,07 %. Les contrats à terme S&P 500 ont augmenté de 0,08% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont augmenté de 0,17%.

Les trois principaux indices ont clôturé à des niveaux record vendredi après une vente massive jeudi, les investisseurs s’inquiétant d’un ralentissement potentiel de la croissance économique américaine. Le rallye de vendredi a ramené les moyennes dans le vert pour la semaine ; le Dow Jones a ajouté 0,24% depuis le début de la semaine, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont chacun augmenté d’environ 0,4% au cours de la même période.

Les actions liées à la reprise économique qui ont chuté au cours de la séance de jeudi ont enregistré des gains vendredi. Les noms financiers ont rebondi, Bank of America et Goldman Sachs bondissant tous les deux de plus de 3%. Les actions liées aux voyages ont également augmenté; Royal Caribbean a augmenté de 3,6%, Wynn Resorts a gagné près de 2% et American Airlines et United Airlines ont toutes deux ajouté plus de 2%.

Les records des principales moyennes précèdent le début des rapports trimestriels sur les bénéfices. Les bénéfices des sociétés du S&P 500 devraient augmenter de 65% par rapport au même trimestre il y a un an, selon Refinitiv, rebondissant après le pire de la pandémie. La hausse attendue des bénéfices serait la plus forte croissance des bénéfices depuis le quatrième trimestre de 2009, alors que les actions se remettent de la crise financière.

« Le deuxième trimestre pourrait être aussi bon que possible pour la croissance économique », a déclaré Callie Bost, stratège senior en investissement chez Ally Invest. « La croissance des bénéfices pourrait ralentir, mais les analystes s’attendent toujours à une croissance à deux chiffres des bénéfices de S&P au cours des deux prochains trimestres. Il est crucial de ne pas perdre confiance dans le marché simplement parce que la croissance la plus forte de l’économie est peut-être derrière nous. »

JPMorgan Chase, Goldman Sachs et PepsiCo lancent la saison des résultats avec des résultats attendus avant la cloche mardi. Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Delta Air Lines et BlackRock rapportent mercredi, et Morgan Stanley, Truist et UnitedHealth publient leurs résultats jeudi.

Les investisseurs s’attendent également à ce que des données importantes soient publiées cette semaine, notamment des chiffres clés sur l’inflation mardi et mercredi, et les ventes au détail de juin vendredi.