Les contrats à terme sur actions sont stables pour le début de la semaine avec un S&P à 500 pouces d’un record

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York.

Les contrats à terme sur actions sont stables alors que le S&P 500 tente de battre un record cette semaine dans un contexte d’optimisme quant à la réouverture en cours de l’économie cet été.

Les contrats à terme S&P 500 ont ajouté moins de 0,1%. Les contrats à terme moyen du Dow Jones Industrial ont gagné 21 points, soit moins de 0,1%. Les contrats à terme sur le Nasdaq Composite ont augmenté de 0,1%.

Le S&P 500 se situe à seulement 0,2% de son record intrajournalier plus tôt en mai. L’indice de référence a progressé de 0,6% la semaine dernière pour porter ses gains de 2021 à plus de 12%. Le Dow Jones et le Nasdaq ont également affiché des gains la semaine dernière.

Le rapport sur l’emploi de vendredi a montré que le taux de chômage est tombé à 5,8% contre 6,1% et que 559 000 emplois ont été créés en mai. Le rapport a été considéré comme suffisamment solide pour maintenir la confiance des investisseurs dans l’économie, mais suffisamment léger pour empêcher la Réserve fédérale de se précipiter pour modifier ses politiques d’argent facile.

Les investisseurs se concentrent sur les données d’inflation pour la semaine à venir, l’indice des prix à la consommation (IPC) de mai devant être publié jeudi. En avril, l’IPC a augmenté de 4,2 % par rapport à l’année précédente, la hausse la plus rapide depuis 2008. Si les prix continuent d’augmenter, cela pourrait amener la Réserve fédérale à se retirer de ses politiques de facilité.

Au cours du week-end, les pays du G-7 sont parvenus à un accord sur une réforme fiscale mondiale, appelant les plus grandes entreprises du monde à payer au moins 15 % d’impôt sur leurs revenus. C’est inférieur à la suggestion initiale de l’administration Biden d’un taux d’imposition minimum de 21%, qui n’a pas suscité beaucoup d’enthousiasme dans d’autres pays. De grandes entreprises, dont Facebook et Google, ont répondu favorablement à l’accord.

Les actions meme seront de nouveau à l’honneur cette semaine. La plupart de ces actions spéculatives, dont GameStop, AMC et BlackBerry, ont terminé la semaine dans le rouge malgré des gains massifs après une semaine de trading volatile.