Les contrats à terme sur actions ont peu changé dans les échanges au jour le jour jeudi après que le Dow Jones Industrial Average a franchi le seuil des 34 000 pour la première fois.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont plongé de 10 points. Les contrats à terme sur S&P 500 se sont négociés près de la ligne plate et les contrats à terme sur Nasdaq 100 ont chuté de 0,2%.

Pendant les heures de négociation régulières, le Dow Jones de premier ordre a augmenté de 300 points pour dépasser le cap des 34 000 au milieu des données économiques explosives. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont gagné plus de 1% chacun jeudi.

«La poussée du Dow à 34 000 est un signal que l’appétit des investisseurs pour les perspectives de croissance future se répand dans des noms plus axés sur la valeur», a déclaré Peter Essele, responsable de la gestion de portefeuille chez Commonwealth Financial Network. « La demande d’industriels et de domaines plus cycliques devrait se poursuivre à mesure que les vaccins s’implantent et que les bénéfices sont potentiellement plus élevés que prévu initialement. »

Le sentiment des investisseurs a été stimulé par les données économiques de jeudi qui indiquaient un rebond des dépenses de consommation et du marché de l’emploi.

Les ventes au détail ont bondi de 9,8% en mars alors que des mesures de relance supplémentaires ont fait monter en flèche les dépenses de consommation, dépassant l’estimation de Dow Jones d’un gain de 6,1%.

Pendant ce temps, les demandes de chômage aux États-Unis ont chuté au plus bas niveau depuis mars 2020. Le ministère du Travail a signalé 576 000 demandes d’assurance-chômage pour la première fois pour la semaine terminée le 10 avril. Les économistes interrogés par Dow Jones prévoyaient un total de 710 000.

«Les ventes au détail, tout comme tous les autres points de données du mois dernier, sont à l’opposé de la même période il y a un an», a déclaré Jamie Cox, associé directeur de Harris Financial Group. « Les données étaient horribles hors des graphiques, maintenant les données sont fantastiques. C’est ce qui se passe à partir d’ici qui compte. »

La saison des résultats du premier trimestre a débuté sur une note positive, les grandes banques affichant des résultats supérieurs aux attentes. Morgan Stanley devrait publier ses résultats vendredi avant la cloche.

Wall Street est sur le point de conclure une autre semaine gagnante. Le S&P 500 a gagné 1% cette semaine, sur le rythme de sa quatrième semaine positive consécutive. Le Dow Jones a grimpé de 0,7%, tandis que le Nasdaq est en hausse de 1% jusqu’à jeudi.