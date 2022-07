Les contrats à terme sur actions sont stables avec tous les yeux sur le rapport sur l’inflation de juin

Les contrats à terme sur actions ont peu changé dans les échanges de nuit mardi, les investisseurs attendant un rapport clé sur l’inflation qui devrait afficher un nouveau sommet.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont légèrement augmenté de 18 points. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 étaient tous deux stables.

L’indice des prix à la consommation, prévu mercredi à 8 h 30 HE, devrait grimper de 8,8 % en juin sur une base annuelle, selon l’enquête de Dow Jones auprès des économistes. Ce serait encore plus élevé que la lecture de 8,6% de mai, qui était la plus forte augmentation depuis 1981.

“Le marché s’attend à ce que juin soit le nouveau sommet”, a déclaré Lindsey Bell, responsable des marchés et stratège monétaire d’Ally. “La lecture est susceptible de confirmer ce que le rapport sur l’emploi de vendredi nous a dit – que la Fed s’en tiendra à son calendrier agressif de resserrement des taux.”

La lecture probablement chaude pourrait inciter la banque centrale à augmenter encore 75 points de base lors de la réunion de ce mois-ci. Le mois dernier, la Fed a relevé ses taux d’intérêt de référence de trois quarts de point de pourcentage à une fourchette de 1,5% à 1,75% lors de sa hausse la plus agressive depuis 1994.

“La crédibilité de la Fed sera mise à l’épreuve dans les mois à venir avec la publication des chiffres de l’inflation et des bénéfices des entreprises”, a déclaré Andy Sparks, responsable de la recherche sur la gestion de portefeuille chez MSCI. “Les récentes actions agressives de la Fed pour faire baisser l’inflation courent également le risque d’un dépassement, poussant une économie qui montrait des signes de faiblesse dans une récession à grande échelle.”

Pendant ce temps, les investisseurs surveilleront les bénéfices des entreprises du deuxième trimestre alors que les grandes banques devraient publier cette semaine. JPMorgan et Morgan Stanley devraient publier leurs résultats jeudi avant la cloche. Rapports de Delta Air Lines avant la cloche mercredi.